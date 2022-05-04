Где прячутся от войны Каменских, Дорофеева, Кароль, Джамала, Олег Винник и другие украинские звезды. Видео

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года многие украинские звезды были вынуждены переехать в другие страны, спасаясь от войны. В частности, певица Джамала вместе с детьми сначала отправилась на Запад Украины, а впоследствии – в Турцию.

"Сначала мы не планировали вообще выезжать из Украины. Но ситуация менялась каждый час. Мы думали, что будем ехать прямо во Львов, но утром в Тернополе раздался взрыв, это был аэропорт. Тогда все же мы решили, что мне с детьми лучше уехать за границу", – сказала звезда в сюжете "Зіркового шляху".

Сейчас певица с детьми временно проживает в Стамбуле, но почти все время проводит в Европе на благотворительных концертах в поддержку Украины. В свою очередь танцовщица Илона Гвоздева с детьми переехала в Италию, где вместе с итальянцами и украинцами собирает гуманитарную помощь для Украины. Слава Каминская с детьми и мамой мигрировала в Нидерланды.

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Настя Каменских вместе с Потапом (Алексей Потапенко), которые до начала войны поехали в Испанию, остались там. Певец Монатик также с семьей был в Барселоне в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тина Кароль в первые дни войны уехала спасаться в Польшу. Певица не раз выходила на митинги в Варшаве, призывая украинцев объединиться. Оля Полякова вместе с дочками Машей и Алисой отправилась во Францию к подруге и шеф-повару Нике Белоцерковской. Сама певица гастролирует по Европе и собирает средства для украинцев.

Молодая жена Виктора Павлика, Катя Репьяхова вместе с мамой и ребенком направились в Израиль. Певица Надя Дорофеева также активно гастролирует по Европе с благотворительными выступлениями.

Многие звезды остались в Украине. В частности, телеведущий Григорий Решетник, жена Никиты Добрынина Даша Квиткова, актриса Наталья Денисенко с сыном, певица Ирина Федишин с семьей. Светлана Тарабарова с детьми тоже не уехала из Украины.

А вот где находится Олег Винник, пока не известно, потому что певец редко делает посты в Instagram и записал только одно видеообращение.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Джамала заявила, что благодаря благотворительным концертам в странах Европы, в которых она также участвовала, удалось собрать более 83 миллионов евро помощи пострадавшим от российско-украинской войны украинцам. Артистка отметила, что считает своим долгом рассказывать о преступлениях России по всему миру.