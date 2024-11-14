'Где мне еще искать мужчину?' Анна Саливанчук рассказала о неудачах на сайте знакомств

Актриса Анна Саливанчук после развода с мужем в 2023 году решила общаться с мужчинами через сайты знакомств. Она пришла к выводу, что ей не нравится этот вариант поиска друзей и партнера.

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В интервью Славе Демину актриса призналась, что загружала Tinder и даже оформила премиум-подписку. Но теперь она заходит в приложение максимум раз в две недели. Саливанчук утверждает, что не знает других способов знакомиться с мужчинами.

"Я захожу туда раз в месяц, раз в две недели. Это не моя тема вообще и мне неинтересно. Но где мне еще искать мужчину, если я постоянно или на съемочных площадках или на детских?" – высказалась актриса и мать двух сыновей.

Женщина признается, сейчас ее сердце открыто, но она ни в кого не влюблена. Однако Tinder она скачала, чтобы найти любимого, ведь это ее собственное желание.

Сначала Саливанчук использовала платформу для знакомства с мужчинами, а позже – для военных целей. Она рассказала в интервью историю, чем один из подобных методов закончился.

Некоторое время в Instagram актрисы был размещен сбор для военных. Тогда Саливанчук решила скопировать ссылку на этот пост и опубликовала его в Tinder с важным условием. "Я в Instagram писала, что иду на свидание с тем, кто кинет от 2 000 грн. И кидала мужчинам ссылку", – рассказала актриса.

Однако вместо того чтобы использовать этот шанс, знаменитость назвали меркантильной: "Я так и знал! Все женщины за деньги".

"Я читаю и думаю, вы серьезно? Вы вообще хоть заходили? Вы смотрели, что у меня сбор не на мою фамилию, а на благотворительный фонд?" – поделилась актриса.

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