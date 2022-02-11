Гарри пришел в ярость. Стало известно, какие 5 слов принца Уильяма испортили отношения между братьями

Мир обсуждает разлад между братьями из королевской семьи Великобритании и все никак не может понять, что же между ними произошло на самом деле. Оказывается, принц Гарри и принц Уильям поссорились после того, как последний спросил у герцога Сассекского после помолвки с Меган Маркл, "уверен ли он в этом".

Daily Star со ссылкой на источник пишет, что эта фраза привела принца Гарри в ярость. Герцог Сассекский "взбесился" и сказал: "Вы пытаетесь разрушить эти отношения еще до того, как они начались".

Это подтвердили и другие источники, которые утверждали, что Кейт и Уильям "не оказали Меган особого гостеприимства", когда та стала членом монаршей семьи.

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Также отмечается, что до встречи с Меган Маркл принц Гарри "чувствовал себя неловко, как плюс один". Ведь он был привязан не только к принцу Уильяму, но и к Кейт Миддлтон.

Однако все изменилось, когда герцог Сассекский встретил актрису. Это знакомство придало ему уверенности.

Как известно, слухи о разладе между братьями усилились в прошлом году, когда герцог Сассекский признался в интервью американской ведущей ток-шоу Опре Уинфри, что он и Уильям находятся на "разных путях".

Хотя в интервью в 2019 году ведущему новостей ITV Тому Брэдби принц Гарри сказал, что они всегда будут братьями, несмотря ни на что.

Коротко о королевских личностях:

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, брат принца Уильяма. С раннего детства известен под семейным именем как принц Гарри.

Принц Уильям – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Старший сын принца Уэльского Чарльза ипринцессы Дианы. Занимает второе место в порядке наследования британского престола.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцог Сассекский еще в четыре года предрек будущее королевской семьи, заявив, что принц Уильям станет королем, а он "будет делать все, что захочет".