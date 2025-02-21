Галкин дал отпор россиянам, которые пересмотрели 'зомбоящик' и наехали на Пугачеву: в ваших мозгах пыль и камни

Российский шоумен Максим Галкин, который негативно относится к российской пропаганде и поддерживает украинцев, поставил на место россиян, что набросились на него и его жену Аллу Пугачеву с угрозами и незваными советами. По мнению юмориста, они пересмотрели "зомбоящик".

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Таким образом Максим Галкин решил вступить с ними в диалог, однако лишь посмеялся над заявлениями пропагандистов. Эти общения можно встретить в комментариях под одним из постов шоумена в Instagram.

"Человек просто спасал свои активы за границей! Он их честно заработал "кровью и потом"! Он обязан был поливать грязью Россию, иначе не поверили бы наши западные товарищи. Это факт! Жаль только Аллу – зачем? Ей это было зачем? Дожил бы свой возраст в любви и почитании! Ну против войны, но при чем тут эмиграция?" – высказался один из пользователей сети.

Однако 48-летний юморист с иронией ответил на подобный упрек, попросив комментатора подсказать, куда же он подевал зарубежную собственность, о существовании которой и сам не знал. Шоумен написал: "Какие активы? Подскажете? Возможно, я зарыл и забыл? И где деньги получить за грязь? Вековая пыль у вас в мозгах".

Другой гражданин РФ упрекнул Максима Галкина в том, что он как актер якобы обязан играть, а не лезть в политику. По словам комментатора, комик должен осознать: какие-либо негативные высказывания о России не пройдут бесследно.

"Бывает камни в почках, а это уже какие-то мозговые камни. Такие сросшиеся в каменные катышки мыслеформы из "зомбоящика" без пунктуации и сквозного смысла", – ответил муж Аллы Пугачевой.

"Максим, когда в Россию назад проситься начнете? Латынина вон уже извинилась, поплакала, призналась, что была не права. Россия – "великая страна", а Путин – "великий президент"! Когда вы с Аллочкой побежите, чтобы успеть в Кремле спеть?" – "сверкнул" умом очередной пропагандист в комментариях под постом пародиста.

Интересно, что на подобное высказывание Максим Галкин решил даже не давать ответ в виде текстового сообщения, поэтому просто отреагировал с помощью нескольких смайликов со смехом.

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