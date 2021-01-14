Галкин хотел показать сексуальный образ, но вышел "возрастной дельфин". Видео

Российский шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками забавным видео, на котором показал, как ныряет под воду в бассейне. По его словам, он хотел показать себя в сексуальном образе, но "получилась как всегда комедия".

Соответствующий ролик знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Подписчики засыпали Галкина комплиментами (чтобы посмотреть кадр, доскролльте до конца страницы).

Так, шоумен рассказал, что когда строил дом, то сделал окна под водой в бассейне, но не мог понять для чего.

"Теперь понял, я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел – ну так, дельфин в возрасте", – отметил Галкин.

Максим Галкин ныряет под воду в бассейне Скриншот

Пользователей сети развеселило видео шоумена, и они стали активно комментировать пост. Многие похвалили юмор мужчины и отметили, что выглядит он сексуально.

"Милый дельфин. Где твоя Русалка? Или она Жар-птица?", "Максим, вы как всегда неотразимы! Даже в сарказме над собой", "Да ну, не прибедняйтесь – ну Ихтиандр же! Ну просто повзрослевший Ихтиандр!", "Очень даже сексуальный образ, Максим", – пишут люди.

Пользователей сети развеселило видео шоумена Скриншот

Поклонники Галкина стали активно комментировать пост Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен Максим Галкин случайно показал свою именитую супругу, 71-летнюю Аллу Пугачеву без макияжа в домашнем халате.