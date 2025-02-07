Future Culture: что известно о коллективе, где играет одногруппница Jerry Heil, и о чем их песня для Евровидения 2025

Украинская группа Future Culture попала в десятку финалистов Национального отбора на Евровидение 2025, поэтому уже 8 февраля они сразятся за возможность представить Родину на международной арене. Для выступления на музыкальном конкурсе артисты подготовили композицию Waste My Time.

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Интересно, что одна из участниц коллектива, а именно вокалистка Дарья Ремез, получала высшее образование вместе с певицей Jerry Heil, которая в прошлом году в дуэте с репером ALYONA ALYONA достойно представили Украину на сцене песенного конкурса и завоевали третье место. OBOZ.UA подробнее расскажет о группе Future Culture и их конкурсной песне.

Что известно о коллективе

История Future Culture началась в 2022 году с импровизированного выступления в одном из столичных парков. Тогда барабанщик группы Андрей Литвиненко, бас-гитарист Алексей Руденко и гитарист Андрей Шулаков решили помочь друзьям закрыть сбор на автомобиль для военных, поэтому вышли на улицу и начали играть свою музыку. Так сформировался коллектив, к которому позже присоединились вокалисты Дарья Ремез и Алексей Боднарь.

Как отметил барабанщик, придумывая название для группы, они не вкладывали в него слишком глубокие смыслы. Однако наименование все же несколько отражает цель коллектива.

"Название придумал наш бас-гитарист. Прежде всего, это два слова, которые хорошо звучат вместе "future" и "culture". Во-вторых, наша фишка – постоянные эксперименты. И мы как бы приглашаем людей вместе с нами исследовать, какой может быть эта культура будущего", – пояснил Андрей Литвиненко.

Стоит отметить, что податься в Нацотбор артисты также решили довольно спонтанно. Дело в том, что барабанщик как в прошлом, так и в этом году помогал группе Ziferblat с аранжировкой их композиций. Он увидел, как сильно участие в песенном конкурсе изменило творчество артистов и увеличило их аудиторию, поэтому музыкант решил отправить и песню Waste My Time. Тогда Future Culture как раз работали над треком, поэтому ускорили работу, чтобы успеть в дедлайн и не прокрастинировать.

Главный месседж, который артисты хотят транслировать на Евровидении 2025, это то, что украинская музыка и культура не стоят на месте, а развиваются и абсолютно не отстают от мировой индустрии. Также они имеют цель донести до людей, что, несмотря на сложные времена, мы имеем право расслабиться.

О чем песня Future Culture для Евровидения 2025

По словам артистов, идея композиции Waste My Time состоит в том, что не существует потерянного времени, независимо от того, проведете ли вы досуг активно или лежа на диване. Поэтому, как отметили музыканты, не стоит винить себя за то, что какой-то день провели "неэффективно".

"О моментах жизни, когда мы ничего не делаем, ничем не заняты, и рядом близкие люди. Это лучшее средство перезагрузиться, чтобы продолжать борьбу. Let's chill out и feel the moment", – объяснили участники Future Culture.

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