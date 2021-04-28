Фролова показала блестящие украшения в новой фотосессии. Фото

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ и нежный макияж.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фотографом съемки стала Лана Фурсова.

Так, Фролова позировала на камеру с легким мейкапом на лице с акцентом на глаза. На голову ведущая накинула длинную ткань темно-зеленого цвета.

Свой лук модель дополнила аксессуарами – обручем и сережками с камнями.

Напомним, ранее Василиса Фролова рассказала, что сбросила 9 килограммов после родов. По словам ведущей, во время беременности она ни в чем себе не отказывала, а в роддоме ее разбаловали 6-разовым питанием. Похудеть же ей удалось благодаря хорошим генам и кормлению грудью – этот процесс забирает много калорий.

Коротко о знаменитости:

Василиса Фролова – украинская телеведущая, модель и актриса. С 24 августа 2017 года является лицом и ведущей "Прямого" канала.

7 марта 2021 года впервые стала мамой. Малыша, который родился в одном из частных роддомов Киева, назвали Родионом. Отцом мальчика является продюсер Дмитрий Котеленец.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова заявила, что после родов она не узнает себя в зеркале, но бежать расставаться с приобретенными объемами пока не собирается. Знаменитость опубликовала фото в белье, которое подчеркнуло ее фигуру.