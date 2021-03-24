Фролова поделилась обнаженным беременным фото и пожаловалась на выгорание

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова поделилась архивным беременным фото, на котором позировала в костюме-сетке на голое тело и серебряном плаще.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. В описании к публикации, Фролова призналась, что чувствует себя подавленной после рождения первенца (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Так, по словам Василисы, во время беременности, она излучала огромное количество внутреннего света, была всем довольна и полна энергии. А после родов стала себя ощущать так, будто у нее "оторвали руки и ноги".

"Когда я ходила с животом, то чувствовать реакцию окружающих – они рефлекторно вели себя более аккуратно и уважительно что ли. Так вот, оказалось, что к этому я привыкла. Понятное дело, как и ко всему хорошему. И конечно, в миг оказавшись без привычных привилегий, организм начал сопротивляться, а гормоны еще подсобили. С одной стороны, полная свобода и легкость, а с другой, будто я невидимка... Вот и здравствуй, baby blues", – написала Фролова.

Пользователи сети поддержали звезду и пожелали ей "восстановления душой и телом". А также засыпали Василису комплиментами, отметив, что она очень красивая.

"Какая красивая. Мягкого тебе восстановления и телом и душой", "Какая вы прекрасная", "Офигенно, Василиса. Вы такая тут – вау", – написали люди.

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