В Париже замерз насмерть известный фотограф: он 9 часов лежал на тротуаре, но к нему никто не подходил

В Париже трагически умер французский фотограф Рене Робер. Он упал посреди улицы в центре города и пролежал на тротуаре около девяти часов. Знаменитость скончался в больнице в результате сильного переохлаждения.

Роберу было 84 года. Как передает La Libre, трагедия случилась во вторник, 18 января, в районе Республика – где обычно многолюдно даже в будний день. Около 21:30 мужчина вышел из дома на прогулку и по неизвестной причине упал. Возможно, он на некоторое время потерял сознание, но потом у него просто не было сил подняться. Никто на помощь фотографу не пришел.

Только около 6:00 утра в службу спасения обратился бездомный по имени Саму. Медики пытались спасти пострадавшего и госпитализировали его, но было слишком поздно.

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Близкий друг погибшего, журналист Мишель Момпонте на своей странице в Twitter назвал эту смерть ужасной. Он призвал людей не быть равнодушными и помогать тем, кто не может позаботиться о себе.

"Когда человек лежит на тротуаре, а мы торопимся, давайте проверим его состояние. Давайте остановимся на мгновение", – написал он в соцсети.

По словам Момпонте, фотограф оставался в сознании, по крайней мере, в течение первых пяти или шести часов в одном из самых посещаемых мест в Париже. "И никто не счел нужным вмешаться... Он не должен был умереть", – заявил журналист.

Рене Робер стал известен в Париже как фотограф, работая над портретами танцоров фламенко. В этой сфере он с 1950-х годов. BFM TV передает, что Робер любил фиксировать на снимках эмоциональные лица танцоров и музыкантов.

"Мы восхищались его талантом не меньше, чем его человеческими качествами. Рене был воплощением доброты и рассудительности. Он был верным и искренним другом", – пишет о фотографе сайт Alhambra Music, специализирующийся на новостях фламенко.

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