Фото Кароль и Балана вызвало бурное обсуждение в сети

В сети вызвало бурное обсуждение фото, на котором показались артисты Дан Балан и Тина Кароль. Кроме того, на снимке изображены и другие знаменитости.

Соответствующий кадр опубликовал Юрий Горбунов на своей странице в Instagram. На нем позировали сам телеведущий, MONATIK, Надя Дорофеева, Олег Винник, Екатерина Осадчая, Дан Балан и Тина Кароль.

Так, на фото все украинские звезды стояли на легендарной сцене вокального шоу "Голос країни". Балан и Кароль предстали рядом. Певец был одет в кожаных штанах, рубашке и светлом пиджаке, а исполнительница в длинном платье черного цвета и розовых босоножках.

Отметим, что в комментариях под постом поклонники звезд пришли в восторг от того, что Балан и Кароль снова вместе появились на проекте. Пользователи с нетерпением ждут, когда музыканта покажут в эфире шоу.

"О, Данчик. Я уже не могу дождаться нокаутов", "Ну Дан отдельная любовь!", "Я сейчас расплачусь… Так мило... Спасибо за фото", "Дан Балан прописался", "Дан, красава!", "Дан держит Тину за шею. Доминирование", – пишут люди в сети.

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