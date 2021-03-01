Фото Кароль и Балана вызвало бурное обсуждение в сети
В сети вызвало бурное обсуждение фото, на котором показались артисты Дан Балан и Тина Кароль. Кроме того, на снимке изображены и другие знаменитости.
Соответствующий кадр опубликовал Юрий Горбунов на своей странице в Instagram. На нем позировали сам телеведущий, MONATIK, Надя Дорофеева, Олег Винник, Екатерина Осадчая, Дан Балан и Тина Кароль.
Так, на фото все украинские звезды стояли на легендарной сцене вокального шоу "Голос країни". Балан и Кароль предстали рядом. Певец был одет в кожаных штанах, рубашке и светлом пиджаке, а исполнительница в длинном платье черного цвета и розовых босоножках.
Отметим, что в комментариях под постом поклонники звезд пришли в восторг от того, что Балан и Кароль снова вместе появились на проекте. Пользователи с нетерпением ждут, когда музыканта покажут в эфире шоу.
"О, Данчик. Я уже не могу дождаться нокаутов", "Ну Дан отдельная любовь!", "Я сейчас расплачусь… Так мило... Спасибо за фото", "Дан Балан прописался", "Дан, красава!", "Дан держит Тину за шею. Доминирование", – пишут люди в сети.
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