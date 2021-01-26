Фото Фриске заметили в рекламе ритуального бюро: появилось пояснение

В городе Кузнецк Пензенской области (Россия) местные жители заметили в ритуальном бюро рекламные листовки, на которых была изображена российская певица Жанна Фриске, умершая в 2015 году.

Так, директор бюро Андрей Артемьев заявил, что он не нарушил ничьи авторские права при изготовлении рекламы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам мужчины, таким способом он хотел напомнить о талантливой певице, которая так рано ушла из жизни.

Артемьев отметил, что фото Фриске он взял из открытого доступа в сети. Кроме того, мужчина хочет быть полезным людям и поэтому решил сохранить память об артистке.

Напомним, Жанна Фриске – российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса. Была солисткой группы "Блестящие". Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет – с 2003 по 2013 год.

Артистка умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Со злокачественной неоперабельной опухолью певица боролась около двух лет. Тогда ее постоянно поддерживал муж, телеведущий Дмитрий Шепелев. Он самостоятельно воспитывает их общего сына Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Фриске Владимир рассказал, что Дмитрий Шепелев жестоко обращался с его дочерью, потому что ее внешность заметно изменилась из-за рака.