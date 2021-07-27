Финалистка 'Холостяка' вышла замуж за 'самого красивого мужчину планеты': как прошла свадьба. Фото

В сети опубликовали романтические снимки со свадьбы финалистки "Холостяка 11" Юлии Бельченко и украинского телеведущего Богдана Юсипчука. На кадрах пара выглядит очень счастливой и влюбленной.

Для церемонии Бельченко выбрала длинное белоснежное платье и фату, а Юсипчук – черный смокинг и такого же оттенка рубашку. Соответствующие фото разместили на странице в Instagram-stories знаменитостей (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На некоторых снимках видно, как проходила церемония бракосочетания Юлии и Богдана. Мероприятие состоялось на свежем воздухе с близкими и друзьями.

Затем пара станцевала первый свадебный танец под романтическую музыку. К слову, на радостное событие Юлия и Богдан пригласили украинскую певицу Милу Нитич.

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Образование: бакалавр – КНУ им. Тараса Шевченко (туризм); магистр – WSSP, Lublin (туризм).

Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.

Юсипчук вырос в семье художников, с детства любил музыку и спорт. Учился по специальности актера театра и кино и получил свои первые роли в фильмах и сериалах. В 2014 году стал обладателем титула "Мистер Украина", а в 2018-м – "Mister Sea World".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Бельченко снялась в сериале "Крепостная" и поделилась пережитым опытом. Она призналась, что ранее и представить себе не могла, что когда-нибудь ей выпадет такая уникальная возможность.