Финалистка 'Холостяка' Мудрая грубо высказалась в сторону победительницы Лозовицкой: она скучная и не была влюблена в Алекса

Финалистка романтического шоу "Холостяк" Александра Мудрая заявила, что победительница шоу Екатерина Лозовицкая не была влюблена в героя Алекса Топольского. По словам звезды, она поддерживала образ "хорошей девочки", чтобы понравиться зрителям, хотя на самом деле совсем не открылась на проекте.

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Мудрая назвала конкурентку скучной и предположила, что ей не хватило женской энергии, чтобы удержать бизнесмена после проекта. Об этом она рассказала в новом интервью на YouTube-канале "Олицкая" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы),

Мудрая вспомнила, что вне объективов Лозовицкая мало общалась с участницами, часто спала и никак себя не проявляла.

"Мне ничего о ней сказать. Для меня она как личность совершенно не открылась. Я для себя поняла, что она сдерживает эмоции. Для меня она просто скучная... Это все было до такой степени пластмассово. Я вкладывалась в проект и в Алекса в разы больше, чем Катя. Извините меня за мою "скромность", но если бы не я и еще несколько девушек, это было бы скучно", – сказала финалистка реалити.

Уже на шоу, объяснила Мудрая, она не заметила "химию" между главным героем и победительницей. Она даже предположила, что Лозовицкой могли подсказывать, как завоевать сердце "холостяка" и расположение зрителей.

"У Кати и Алекса не было химии. Катя не была влюблена в Алекса вообще. Это было для того, чтобы получить статус победительницы. Возможно ей как-то подсказывали, как себя вести, чтобы зрители полюбили именно ее – этот образ хорошей девочки, улыбающейся по поводу и без", – добавила Мудрая.

Размышляя, почему отношения Топольского и Лозовицкой закончились через месяц после финала шоу, она предположила, что победительнице не хватило энергии, а ее характер идеален только для шоу.

"Может быть, у Кати нет той энергии, которая зажигает в мужчине желание делать для нее что-то. Мы говорим о реальной жизни, не о проекте, куда она пришла победительницей в платье без трусиков. И ее характер для шоу – идеальный. Классная, скромная девочка, которая не участвует в конфликтах, не выражает свое мнение", – объяснила Александра Мудрая.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Алекс Топольский раскрыл изъяны Кати Лозовицкой. Ему не хватило эмоциональности и инициативности от участницы. Кроме того, бизнесмен не скрывал, он сожалеет, что рано простился с Викторией Варлей. Общается ли он сейчас с актрисой – читайте в материале.

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