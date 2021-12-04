Финалист 'Холостячки-2' Дмитрий Шевченко прокомментировал свое поражение

Участник романтичного реалити-шоу "Холостячка-2" Дмитрий Шевченко, который оказался в финале проекта вместе с Романом Свечкоренко и Андреем Задворным, прокомментировал свое поражение, заявив, что это был сложный путь. По его словам, в какой-то момент он впервые захотел открываться девушке, однако "что-то пошло не так".

Соответствующий пост 38-летний Дмитрий опубликовал на личной странице в Instagram. "Эти три месяца перевернули мою жизнь с ног наголову. Временами казалось, что я проживаю лучшие дни в своей жизни", – написал мужчина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В финале шоу Дмитрий признался Злате Огневич в любви, однако "холостячка" не смогла ответить взаимностью, что ранило мужчину до глубины души и на его глазах выступили слезы. Тогда он ушел, не сказав ни слова главной героине, о чем вскоре пожалел.

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"Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то опять пошло не так. Честно, прямо сейчас, я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь сложная штука и найти человека, с которым влюбишься взаимно, тоже оказывается не просто", – написал он.

Несмотря на разбитое сердце, Дмитрий уверен, что встретит девушку, с которой по-настоящему будет счастлив.

Пара встретилась в пустыне Сахара, где он прокатились на внедорожнике. После этого Злата села за руль квадроцикла. Она призналась за кулисами шоу, что чувствует себя рядом с Димой в безопасности.

Мужчина вскоре подарил "холостячке" каменную розу, сказав, что верит в вечную любовь. После этого они прокатились на верблюдах, а также отправилась в настоящий оазис. Злата и Дмитрий покупались в водоеме у водопада, когда мужчина признался, что влюблен в главную героиню.

Вечером Огневич и Шевченко откровенно поговорили о том, как представляют свадьбу. Свидание пары закончилось очень страстно, но Злата сказала Диме, что интим будет неправильным, поскольку ей предстоит сделать выбор.

37-летний бизнесмен родом из Львова. Он имеет два бизнеса – клининговая и строительная компании. Семья мужчины проживает в Кропивницком, к которым он ездит на праздники.

Дмитрий был женат, однако через полтора года после свадьбы пара начала постоянно ссориться, что вскоре привело к разводу.

Что касается увлечений Дмитрия, то он активно занимается спортом и даже однажды прошел путь Сантьяго из Португалии в Испанию протяженностью 300 километров.

Коротко о знаменитости:

35-летняя украинская певица Злата Огневич, настоящее имя которой Инна Бордюг, родом из Мурманска (Россия). Когда ей было 5 лет, семья переехала в Крым. Злата была участницей латино-бэнда а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца ВСУ. В 2013 году заняла третье место в финале "Евровидения", когда представляла Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Злата Огневич опубликовала пост в Instagram, в котором трогательно призналась в чувствах мужчине своего сердца – Андрею Затворному. Она заявила, что "готова кричать на весь мир" о любви.