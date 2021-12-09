Филипп Киркоров рассказал, почему его брак с Пугачевой был ошибкой

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров признался, почему его отношения с бывшей супругой Аллой Пугачевой не сложились. Певец считает, что брак с артисткой был ошибкой, которую они осознали слишком поздно.

Об этом он рассказал в новом интервью журналистам 7 Days. Филипп Бедросович уважает свою экс-возлюбленную, однако не считает, что им нужно было начинать жить вместе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист признался, что для него отношения с экс-любимой бытло более азартным решением, чем взвешенным. Филипп с детства привык получать то, что хочет, потому и загорелся идеей взять известную певицу у жены.

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"Все начиналось как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву!", – вспомнил народный артист.

Однако со временем он осознал, что необдуманные решения могут закончиться плохо, а люди – не игрушки, которые можно просто присвоить.

"Но Алла Пугачева – великая женщина, а не статуэтка в череде наград. Наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это была ошибка", – рассказал Киркоров.

Кроме того, певец разочаровался в любви и считает, что его не существует. Это не создает для Филиппа дискомфорт, ведь он убежден, что, не испытывая романтических чувств, живется гораздо легче.

"Для чего нужна любовь? Я в нее не верю. Ее нет. И потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций и на сцене хватает", – заключил артист.

Напомним, что Филипп и Алла поженились в 1994 году и прожили вместе долгие 11 лет. Мужчина долго добивался своей избранницы, однако им не суждено было прожить вместе до старости.

Еще во время брака певец познакомил жену с Максимом Галкиным – следующим мужем Пугачевой. Супруги развелись, а исполнительница в 2011 году снова вышла замуж.

Кратко о звездах:

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, продюсер, Народный артист Ингушетии, России и Украины. Выступал в оккупированном Россией Крыму. Фигурант сайта "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Въезд Киркорову в Украину запрещен сроком на три года.

Алла Пугачева – известна советская и российская певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. В марте 2014 подписала обращение против травли Андрея Макаревича за его политические взгляды: поддержку Украины и выступления против аннексии Крыма Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филиппу Киркорову пришлось отменить два концерта, ведь на них не продавались билеты. Украинский политик выразился, что это связано с антиукраинскими взглядами певца.