У рэпера Lil Uzi Vert на концерте вырвали со лба розовый бриллиант за $24 млн

Известный американский 26-летний рэпер Lil Uzi Vert (Симер Бисил Вудс) признался, что летом на ежегодном музыкальном хип-хоп фестивале Rolling Loud Miami 2021 у него вырвали со лба розовый бриллиант за $24 млн.

Об этом рэпер рассказал журналисту TMZ, когда тот спросил, почему исполнитель снял украшение.

По словам Lil Uzi Vert , он прыгнул в толпу, и кто-то из слушателей, вероятно, случайно, сорвал бриллиант.

"У меня было шоу в Rolling Loud, и я прыгнул в толпу, и они как бы вырвали его. У меня еще есть мой бриллиант, поэтому я чувствую себя хорошо", – ответил Узи.

Напомним, рэпер в феврале этого года имплантировал себе в лоб розовый бриллиант, который оплачивал с 2017 года. Это решение он аргументировал так: камень на кольце легко потерять, а так он всегда будет на видном месте.

Видео дня

"Я уже много лет плачу за натуральный розовый бриллиант от Elliot. Этот камень стоит так дорого, что я плачу за него с 2017 года. Тогда я впервые увидел настоящий натуральный розовый бриллиант".

Факты о знаменитости:

В школьные годы Узи вместе с друзьями создал музыкальную группу "Steaktown";

Музыкант не закончил учебу и пошел работать продавцом, но его уволили через 4 дня;

Первое тату артиста было сделано после того, как его выгнали из дома. Он набил слово "вера" на лице;

В 2018 году вместе с Трэвисом Скоттом записал саундтрек к фильму "Форсаж 8".

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный американский рэпер Lil Nas X поделился снимками с новой фотосессии, которые вызвали скандал в сети, – артист появился с "беременным" животом.