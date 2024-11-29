Фагот в двух словах описал, что бы сделал с Путиным, если бы встретил его

Украинский певец, солист группы "Танок на майдані Конґо" Олег Михайлюта, известный под сценическим псевдонимом Фагот, признался, что сделал бы с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы пришлось встретить его. Как отметил артист, он без лишних слов хотел бы покончить с диктатором, хотя раньше отмечал, что его все же есть за что поблагодарить, ведь он раскрыл "настоящие лица" людей.

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Об этом 50-летняя звезда рассказал в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ". Он отметил, что после начала полномасштабной войны окончательно исчезли "серые полутона".

"Ты сразу увидел, кто есть кто. Очень уменьшилась прослойка людей, которые позволяют себе сказать фразу: "не все так однозначно". Меня это всегда сильно бесило. И сейчас своим ярким полномасштабным вторжением, зверствами, подтвержденными кучей документов, Путин показал всему миру – чем на самом деле является Россия", – выразился знаменитость.

Когда ведущий спросил Фагота, что бы он сейчас сказал Путину при встрече, солист ТНМК имел четкий ответ. Он отметил: разговор между ними бы точно не завязался.

"Шею свернул бы и все. Без слов", – ответил Олег Михайлюта.

Напомним, что в 2018 году знаменитость публично отмечал, что, несмотря на большое количество террористических действий Путина, на котором уже тогда лежала вина за войну на востоке и смерть тысяч украинцев, есть за что его поблагодарить. По словам Фагота, диктатор показал бинарность мира и показал всю любовь и ненависть человечества.

"Сказал бы, наверное, спасибо за то, что ярко проявил бинарность мироздания. Понимаете, когда появился Вова, все вот просто всплыло на поверхность. Все плюсы, весь позитив, вся честность, человечность, вся любовь проявилась в людях. Точно так же проявилась и ненависть, жестокость, все дерьмо всплыло", – отметил Олег Михайлюта.

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