Фагот не смог сдержать эмоций на интервью о 'Танцях з зірками': хотели еще больше шоу

Украинский певец, вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, рассказал о подробностях съемок шоу "Танці з зірками". Партнершей музыканта в проекте была его бывшая возлюбленная, танцовщица Екатерина Тришина. По словам артиста, продюсеры хотели поворошить прошлое их отношений.

В интервью для YouTube-канала DOROTYE Фагот также рассказал об общении с журналистами на шоу. Сорвавшись на брань, он объяснил, что порой ему задавали слишком провокационные вопросы.

Михайлюта рассказал, что согласился участвовать в танцевальном проекте ради выхода из собственной зоны комфорта. Директору важен был пиар артиста, но сам музыкант не придавал этому особого значения. Перед стартом шоу с ним связалась хореограф Елена Коляденко и пригласила на кастинг потенциальных партнерш, где он и встретил свою бывшую.

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"Мне сказали, что будет четыре девушки. Я пришел, потанцевал с одной, второй, третьей. Затем пришла Катя. Я немного о*ренел. Мы поздоровались, пообщались. У нас остались очень хорошие отношения после расставания. Потом уже продюсерские умы думали-думали и решили, что для их истории это должно быть интересно", – вспомнил певец.

Фагот согласился, хотя, по его словам, прошлое он ворошить не любит. Впрочем, как и его супруга Ольга.

"Я понимал, что уже ввязался в эту игру. Продюсеры хотели еще больше шоу на этом делать, еще больше во всем этом копаться. Идти полностью у них на поводу уже нельзя было", – рассказал музыкант.

Также Олег был возмущен провокационными вопросами, которые порой задавали журналисты во время репетиций для сюжетных вставок.

"Иногда журналистов хотелось просто от*издить. Например, у меня однажды спросили: "Сколько фанаток во время тура ты тр*хаешь?" Почему у меня вообще такой образ сформировался? Этого нет, а люди так почему-то думают", – поразмышлял Михайлюта.

Коротко о знаменитости:

Олег Михайлюта (Фагот) – 47-летний украинский музыкант и продюсер, вокалист группы ТНМК. Родился 27 марта 1974 года в Харькове.

Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". Занимался музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Есть 10-летний сын Никита от журналистки по имени Настя. Сейчас состоит в отношениях с украинским дизайнером и режиссером Ольгой Навроцкой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ольга Навроцкая не родила ребенка в браке с Фаготом потому, что она придерживается позиции childfree(желание не иметь детей – Ред.). По ее словам, для нее ребенок – это большая ответственность.