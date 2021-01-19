Фагот решил пострелять в Карпатах и похвастался видео

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) устроил стрельбу из ружья в горах и вызвал неоднозначную реакцию фанатов в сети.

Соответствующим видео артист похвастался на своей странице в Instagram. Ролик набрал десятки комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"В этом видосе главное это звук эхо по горам – лучшая музыка", – написал Фагот.

"Шо ты устроил?", "Без приклада незаконно", "Направил в сторону человека, что снимал", "А потом какая то лавина засыпает дорогу", "Прикольно", "Клевый звук! Не представляю, как Вам там кайфово это слышать, не говоря уже о стрелять", – написали фанаты в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Олег Михайлюта (Фагот) поделился с поклонниками снимком, где он полностью обнажен. Артист отдыхал в селе Яблоница Ивано-Франковской области.