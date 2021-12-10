Фагот назвал фанатов Басты в Украине 'пятой колонной': у нас война, а он лижет задницу Путину!

Украинский певец, вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, эмоционально высказался о выступлениях российского рэпера Басты в Киеве и Одессе. Он назвал поклонников Василия Вакуленко (настоящее имя музыканта) "пятой колонной" и потенциальными обладателями паспортов РФ.

В интервью для YouTube-канала DOROTYE Михайлюта признался, что не разделяет культуру и политику, потому война на территории его Родины и концерты российских артистов в Украине – для него вещи несовместимые. "Баста лижет задницу Путину", – выразился Фагот.

Во время диалога ведущая затронула тему запрета концертной деятельности артистов из страны-агрессора. Соответствующую петицию подал украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк. Он предложил отменить все выступления россиян до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украиной над своими восточными границами.

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"Глобально я эту идею поддерживаю но понимаю, что могут быть нюансы. Всегда есть исключения. Я не понимаю 15 тысяч человек, которые пришли на концерт Басты. Чувак топит за Крым, лижет задницу Путину и собирает аншлаг в Украине", – возмущенно прокомментировал артист.

Отметим, что в июне 2021 года у Басты состоялись два больших концерта в Киеве и Одессе. В декабре рэпер планирует дать еще один сольник в столице и посетить Харьков.

Фагот уточнил, что считает Вакуленко сильной музыкальной единицей и полностью понимает его популярность среди украинских слушателей. Однако военные действия на Донбассе, по мнению Михайлюты, должны были негативно повлиять на продажу билетов.

"Он на стороне врага. Причем не просто тихо, где-то сам себе, а публично поддерживает агрессора. Как наши украинцы приходят на его выступления – не знаю. Кто эти люди – "пятая колонна" или потенциальные получатели российских паспортов? У нас за годы войны около 15 тысяч человек убили, а остальные 15 тысяч человек пришли на концерт врага", – подытожил Фагот.

Для справки: накануне и во время Второй мировой войны 1939—1945 годов "пятой колонной" называли нацистскую агентуру в различных странах, помогавшую захвату этих стран немецкими войсками.

Коротко о знаменитостях:

Олег Михайлюта (Фагот) – 47-летний украинский музыкант и продюсер, вокалист группы ТНМК. Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". Занимался музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Баста (Василий Вакуленко) – 41-летний российский музыкант, теле- и радиоведущий, актер, сценарист, режиссер, продюсер. С 2007 года – совладелец лейбла "Gazgolder". С октября 2019-го – владелец футбольного клуба СКА.

Ранее OBOZREVATEL писал, что скандальный российский рэпер Баста собирается в Украину с двумя концертами несмотря на протестыактивистов во время его последней поездки в страну. Одно из выступлений, анонсированное ранее, должно состоятся в Харькове, еще одно – в Киеве.