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Евровидение 2024: под каким номером выступает Украина

Катерина Малай
Люди
1 минута
573
Евровидение 2024: под каким номером выступает Украина

В Мальме, Швеция, вот-вот состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024, где наряду с 14 странами-участниками выступят и представители Украины. Jerry Heil и аlyona аlyona споют в первой половине шоу 7 мая.

Их порядковый номер – пять. Звезды выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria", чтобы завоевать шанс попасть в финал. За трансляцией можно наблюдать в онлайн-хронике OBOZ.UA и на официальных платформах европейского вещателя.

Евровидение 2024: под каким номером выступает Украина

В первом полуфинале страны выступят в следующем порядке:

  1. Кипр
  2. Сербия
  3. Литва
  4. Ирландия
  5. Украина
  6. Польша
  7. Хорватия
  8. Исландия
  9. Словения
  10. Финляндия
  11. Молдова
  12. Азербайджан
  13. Австралия
  14. Португалия
  15. Люксембург

Кто выступит во втором полуфинале и под каким номером – читайте по ссылке.

По правилам конкурса в финал автоматически выходят страны "большой пятерки": Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия, а также страна-победитель прошлого шоу. В 2024 году это будет Швеция.

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