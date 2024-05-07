Евровидение 2024: под каким номером выступает Украина

В Мальме, Швеция, вот-вот состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024, где наряду с 14 странами-участниками выступят и представители Украины. Jerry Heil и аlyona аlyona споют в первой половине шоу 7 мая.

Их порядковый номер – пять. Звезды выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria", чтобы завоевать шанс попасть в финал. За трансляцией можно наблюдать в онлайн-хронике OBOZ.UA и на официальных платформах европейского вещателя.

В первом полуфинале страны выступят в следующем порядке:

Кипр Сербия Литва Ирландия Украина Польша Хорватия Исландия Словения Финляндия Молдова Азербайджан Австралия Португалия Люксембург

Кто выступит во втором полуфинале и под каким номером – читайте по ссылке.

По правилам конкурса в финал автоматически выходят страны "большой пятерки": Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия, а также страна-победитель прошлого шоу. В 2024 году это будет Швеция.

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