Евровидение-2022: Wellboy представил песню Nozzy Bossy и новый "сельский" клип для нацотбора

Исполнитель Wellboy (Антон Вельбой) представил новую песню и клип Nozzy Bossy. С этим треком музыкант будет бороться за возможность представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2022.

Почти трехминутный клип на композицию, с которой Wellboy участвует в нацотборе, был обнародован на YouTube-канале певца 11 февраля. Фанаты артиста позитивно оценили и музыкальное исполнение, и видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Nozzy Bossy продолжает "сельские" мотивы, которые принесли Wellboy известность. Вокалист снялся в ролике в сорочке, вышитом жилете, а рядом с ним "позировал" гусак, являющийся отсылкой к творчеству певца.

Режиссером клипа стал Евгений Триплов, который уже работал с артистом над его хитами "Гуси" и "Вишні". Интересно, что к съемкам привлекались более десятка танцоров, которыми руководила украинская хореграф Мариам Туркменбаева, экс-участница Quest Pistols.

Вместе с Wellboy в национальном отборе на Евровидение участвуют еще семь артистов. Судьями конкурса, финал которого состоится 12 февраля, будут певицы Джамала, Тины Кароль и режиссер Ярослав Лодыгин.

Коротко о знаменитости:

Wellboy (Антон Александрович Вельбой) – украинский певец и автор песен. Стал известным после десятого сезона украинского шоу "Х-Фактор" (СТБ) в составе команды Насти Каменских, а также после успеха хита "Гуси".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее букмекеры назвали вероятного победителя среди восьми участников нацотбора на Евровидение-2022. Фаворитом стала певица Алина Паш (Alina Pash) с песней "Тіні забутих предків". Ее шанс на победу оценивается в 31%.