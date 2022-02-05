Названо имя третьего члена жюри нацотбора на Евровидение-2022

Организаторы национального отбора на Евровидение-2022 объявили, что третьим членом жюри стала известная украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала. Звезда займет судейское кресло возле певицы Тины Кароль и режиссера Ярослава Лодыгина.

Соответствующая информация появилась на сайте "Суспільне". Джамала отметила, что ей очень приятно вернуться в телевизионный отбор (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Это очень прикольно. И как мы уже видим за этот период с 2016 года, он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Благодаря национальному отбору, мы узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки", — отметила Джамала.

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Она подчеркнула, что этот отбор не исключение, поскольку в этот раз также есть крутой состав участников, с которыми Джамала знакома и наблюдает за ними.

Также певица призналась, что оценивать будет "по своему виденью".

"Все достойные авторы и исполнители. Но на конкурсе буду оценивать по своему видению. Прежде всего – это выступление вживую", – сказала певица.

Среди критериев выступления, она назвала качество, точность, харизматичность, артистичность и привлекательность. Но, кроме этого, песня должна иметь изюминку и характер.

А что касается номера, то Джамала просто сказала, что "должно быть что-то интересное".

"Всем желаю успеха, болею абсолютно всех, хотя слышала лишь несколько песен. Остальные мы услышим накануне или уже вживую в эфире. Это усложняет оценку, но точно добавляет интриги. Увидимся на отборе!", — подытожила Джамала.

Напомним, что в 2016 году на 61-м песенном конкурсе Евровидения Джамала победила с авторской песней "1944". В 2017-2019 годах певица была судьей Нацотбора на Евровидение.

К слову, финал национального отбора Евровидение-2022 пройдет 12 февраля в концертном зале Национального авиационного университета в Киеве. Его ведущими стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Там выступят восемь исполнителей, среди которых выберут победителя жюри и зрители.

Коротко о знаменитости:

Джамала — 38-летняя украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины. Родом из Киргизии. В 2009 году стала победительницей на восьмом международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Обладательница многочисленных премий разных лет, таких как "Yuna", "Человек года", "Женщина Украины", "Marcel Bezençon Award", "Eurostory Awards", "Viva! Самые красивые, Elle Style Award, Best Fashion Awards и других наград.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известно о финалистах нацотбора на Евровидение-2022. Отметим, что восьмерку выбрали из 280 кандидатов, которые отправляли заявки в декабре 2021 года.