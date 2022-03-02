'Евровидение-2022'. Украина с большим отрывом обошла всех в прогнозах букмекеров

Украина, которую на международном песенном конкурсе Евровидение-2022 будет представлять Kalush Orchestra с песней "Стефания", с большим отрывом заняла первое место в прогнозах букмекеров. Италия, которой предсказывали победу, осталась позади, отставая на 8%.

Соответствующая статистика появилась на официальном сайте Eurovision World. Отметим, что впервые Украина поднялась на лидирующую позицию в рейтинге 26 марта, однако разница между золотом и серебром тогда составляла всего 1% (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В настоящее время букмекеры оценивают шансы Украины на первом месте в 25%. Вероятность победы Италии, в свою очередь, оценивается в 17%.

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Далее в списке оказались Швеция (6%), Греция, Швейцария, Польша и Норвегия (4%), Австралия и Бельгия (3%) и т.д.

Напомним, что после того, как президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин 24 февраля начал войну с Украиной, организаторы Евровидения-2022 дисквалифицировали Россию.

До этого несколько стран, включая Украину, попросили Европейский языковой союз не допускать к участию РФ.

Как известно, конкурс состоится в мае 2022 года в итальянском городе Турин. Kalush Orchestra будет бороться за победу с композицией "Стефания", посвященной маме фронтмена коллектива Олега Псюка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что группа из Прикарпатья получила предложение представить Украину после того, как победительницу нацотбора Алину Паш дисквалифицировали. Больше о Kalush Orchestra можно прочитать в материале.