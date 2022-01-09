Евгению Коту предлагали стать 'иждивенцем дяди': будет играть с твоими ягодицами

Украинский хореограф Евгений Кот рассказал о начале своей карьеры, когда он еще не появлялся на телевидении так часто, как сейчас. Когда начинающему танцору было 19 лет, один влиятельный на тот момент человек из отечественного шоу-бизнеса предлагал ему заниматься интимом за деньги с "дядями".

Об этом 33-летний экс-участник проектов "Танцюють всі" и "Танці з зірками" рассказал ведущей Маше Ефросининой в программе "Мой секрет" на телеканале СТБ. Кот не стал называть имя человека, который обратился к нему с непристойным предложением, однако отметил, что тот занимался продвижением звезд и ему было 50 лет.

"Он прокачивал артистов. Организовывал для них туры и корпоративы. Я надеялся, что он поможет мне подняться", – вспомнил хореограф.

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Однако во время делового разговора, который проходил в авто, Евгению предложили не сотрудничество со знаменитостями, а работу "иждивенцем состоятельного дяди".

"Ты себя видел в зеркало? Какая работа? Найдем тебе сейчас дядю, будешь играть с его пи**й, а он будет играть с твоими ягодицами. Будешь в шоколаде", – процитировал Кот слова "сутенера".

Тогда 19-летнему начинающему артисту хватило решительности отказать и больше не обращаться за помощью к влиятельному знакомому, разорвав с ним все контакты. Танцор признался, что ему было весьма страшно в тот момент, однако он не опустил руки.

Коротко о знаменитости:

Евгений Кот – украинский хореограф, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для проектов "Х-фактор" и "Украина имеет талант" на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья шоу "Украина имеет талант" с 2021 года. Родился 20 мая 1988 года в Херсоне.

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