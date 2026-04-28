Этот особняк знает весь мир, но то, что скрывал его владелец, шокировало фанатов: жуткая история мужчины, в доме которого снимали 'Один дома'

Трехэтажный кирпичный дом в поселке Виннетка округа штата Иллинойс, США, известен на весь мир, ведь именно там снимали культовый семейный фильм "Один дома". Однако мало кто знает, что история первого владельца недвижимости Джона Абендшина была далеко не такой легкой и веселой, как популярная лента. Недавно мужчина был арестован по обвинению в совершении тяжких преступлений, а через несколько дней после этого ушел из жизни.

Как сообщает ABC7 WLS Chicago, ссылаясь на заявление правоохранителей округа Лейк, 22 апреля Джон Абендшин был найден мертвым на территории природного заповедника, расположенного неподалеку от его дома. Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной его смерти была асфиксия (удушье), которая, вероятно, стала следствием самоубийства. Сейчас следователи не подозревают, что мужчину могли убить.

"Мы считаем, что это единичный случай, который сейчас не представляет никакой угрозы для общества", – подчеркнули полицейские.

Сердце 79-летнего Джона Абендшина остановилось через несколько дней после того, как ему предъявили обвинение в хранении материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми. Как выяснили следователи, просмотрев многочисленные интернет-сообщения, аккаунты первого владельца дома, где снимали "Один дома", использовались для хранения, изготовления и распространения порнографии.

Полицейские провели обыск в жилище Джона Абендшина и изъяли все доказательства предполагаемого преступления. Мужчина присутствовал на судебном заседании, в течение которого было отклонено ходатайство о разрешении на его задержание, после чего был освобожден под залог с определенными условиями.

Ранее OBOZ.UA рассказал жуткую история Шейны Хуберс, которую прозвали "сумасшедшей бывшей".

