Известный артист-земляк Софии Ротару назвал черту ее характера, от которой он в восторге

Народный артист Украины, известный певец и композитор Павел Дворский знаком с легендой украинской эстрады Софией Ротару почти 60 лет. В свое время он вместе с супругой Светланой были свидетелями на свадьбе Аурики Ротару.

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Об этом Павел Дворский рассказал в интервью OBOZ.UA. Музыкант говорит, что София Ротару всегда восхищала его одной чертой характера: она всю жизнь заботится о своих родных.

"Мы со Светланой были свидетелями на свадьбе Аурики с первым мужем, – рассказывает Дворский. – Церемония проходила в Черновцах, приезжала София. Она всю жизнь очень заботилась о своих родных – этого у нее не отнимешь. Родителям, сестрам, братьям – всем очень помогала материально и морально. Она молодец. Моя Светлана бывала в гостях у родителей Ротару в Маршинцах".

"Мы познакомились с Софией в 1966 году на конкурсе районной художественной самодеятельности, – вспоминает Павел Дворский. – Я выступал за Кельменецкий район, а София – за Новоселицкий Черновицкой области. Уже тогда я увидел и услышал, какие у нее прекрасные творческие задатки. А потом она начала петь в "Червоной руте" в Черновцах. Я был хорошо знаком с ее покойным мужем Анатолием Евдокименко. Он хотел, чтобы я перешел с ними позже в Крымскую филармонию. Я поблагодарил, но отказался. Также было предложение от лидера "Песняров" Владимира Мюлявина переехать в Минск. Тоже поблагодарил, но остался в "Смеричке" с Назарием Яремчуком".

Полное интервью с Павлом Дворским читайте на OBOZ.UA.здесь.

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