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"Это знак?" На Jerry Heil упала часть сцены во время концерта. Видео

Катерина Галущенко
Люди
1 минута
792
'Это знак?' На Jerry Heil упала часть сцены во время концерта. Видео

На концерте певицы Jerry Heil на артистку свалилась часть декораций во время ее выступления. Конфуз произошел в Братиславе, Словакия.

Видео дня

Она как раз пела хит Teresa & Maria, с которым выступала вместе с alyona alyona на сцене Евровидения 2024. Артистка предположила, что этот инцидент мог стать каким-то знаком. Видео с того момента она опубликовала в Telegram.

"Сцена начала рушиться во время Teresa & Maria! Если это знак, то какой?" – отметила Jerry Heil.

На видео попал момент, когда исполнительница начинает петь припев трека, а рядом с ней падают прозрачные пластиковые части декораций.

Примечательно, что концерт прошел 8 февраля – в день проведения Нацотбора на Евровидение 2025. Во время финала конкурса в попурри звезд не было Jerry Heil, хотя там выступала alyona alyona. Из-за того, что певица находилась за границей, организаторы Нацотбора только включили запись ее пения.

"Это знак?" На Jerry Heil упала часть сцены во время концерта. Видео

Напомним, украинцы избрали своего представителя на Евровидении 2025, которое пройдет в мае в городе Базель, Швейцария. Из нашей страны будет выступать группа Ziferblat, ставшая фаворитом зрителей. Артисты споют песню Bird of prey. На Нацотборе они получили от зрителей 10 очков, а также 9 от жюри.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025 и о чем их песня. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

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