'Это знак?' На Jerry Heil упала часть сцены во время концерта. Видео

На концерте певицы Jerry Heil на артистку свалилась часть декораций во время ее выступления. Конфуз произошел в Братиславе, Словакия.

Видео дня

Она как раз пела хит Teresa & Maria, с которым выступала вместе с alyona alyona на сцене Евровидения 2024. Артистка предположила, что этот инцидент мог стать каким-то знаком. Видео с того момента она опубликовала в Telegram.

"Сцена начала рушиться во время Teresa & Maria! Если это знак, то какой?" – отметила Jerry Heil.

На видео попал момент, когда исполнительница начинает петь припев трека, а рядом с ней падают прозрачные пластиковые части декораций.

Примечательно, что концерт прошел 8 февраля – в день проведения Нацотбора на Евровидение 2025. Во время финала конкурса в попурри звезд не было Jerry Heil, хотя там выступала alyona alyona. Из-за того, что певица находилась за границей, организаторы Нацотбора только включили запись ее пения.

Напомним, украинцы избрали своего представителя на Евровидении 2025, которое пройдет в мае в городе Базель, Швейцария. Из нашей страны будет выступать группа Ziferblat, ставшая фаворитом зрителей. Артисты споют песню Bird of prey. На Нацотборе они получили от зрителей 10 очков, а также 9 от жюри.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025 и о чем их песня. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!