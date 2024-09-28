'Это твой будущий муж, веришь?' Катя Репяхова показала детское фото с Виктором Павликом

30-летняя блоггер Катя Репяхова поделилась с аудиторией редким фото со своим любимым, 58-летним певцом Виктором Павликом. Она показала трогательное детское фото с артистом, отметив: даже не надеялась, что в будущем звезда станет ее мужем.

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В своем Instagram предприниматель опубликовала короткое слайд-шоу, в котором изобразила развитие отношений супругов. Подписчики женщины были приятно удивлены щемящими кадрами.

Жена народного артиста Украины поделилась первым фото, сделанным с Виктором Павликом еще в детстве. По словам Кати Репяховой, с юных лет ей нравилось творчество знаменитости, поэтому она не упускала возможность посещать его концерты.

Она вспоминает, что во время отдыха в Трускавце попала на выступление исполнителя вместе с мамой. Тогда ей и удалось сделать редкое фото, которое с годами приобрело особый смысл.

"Этот человек – твой будущий муж. Веришь?" – написала блогерша под постом.

Поклонников предпринимателя тронула ее детская фотография. Пользователи сети оставили большое количество комментариев под коротким слайд-шоу:

"Это фантастика. Как прикольно что вы, Катя, хранили это фото".

"Вот так бывает в жизни. Любви вам и счастья".

"Надо очень сильно верить – и мечта станет реальностью".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Павлик и на 30 лет младше его Екатерина Репяхова сыграли свадьбу.

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