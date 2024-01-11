'Это шутка?' Принца Гарри назвали легендой авиации после полета на вертолете в Афганистане: британцы возмущены

Принц Гарри будет представлен как "живая легенда" авиации на почетной церемонии Kiddie Hawk Air Academy в Беверли-Хиллз. Ранее американский актер Морган Фримэн назвал премию "Оскаром авиации".

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39-летний герцог Сассекский "заслужил" звания, которого не имеет даже Чарльз Дюк – самый молодой человек, побывавший на Луне в 1972 году, когда ему было 36 лет, пишет Daily Mail. Событие будет вести Джон Траволта.

Неизвестно, будут ли присутствовать супруги принц и Меган Маркл на событии. После того, как пользователи сети увидели Гарри среди списка номинированных, многие из них отнеслись к новости со скептицизмом.

"Я с нетерпением жду, когда каждый другой военный пилот в мире получит такую ​​же награду за его достижение в этой области".

"Это шутка? Что можно назвать легендарным, из того что он сделал? Я серьезно спрашиваю! Что он сделал?".

В списке претендентов на награду постоянно заменяют старые имена отошедших в засветы людей на новые – тех, кто еще живет. Например, среди них больше не увидеть Нила Армстронга.

Что же Гарри сделал? Герцог провел две поездки в Афганистан в качестве передового воздушного диспетчера и пилота вертолета Apache, совершив бесчисленное количество обучающих миссий в Великобритании, США и Австралии. Он также отслужил 10 лет в армии, получив звание капитана.

В начале прошлого года герцог сказал, что военная карьера "спасла его" после трагической смерти матери, принцессы Дианы, что помогло "превратить свою боль в цель".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как ведущий "Золотого глобуса-2024" унизил принца Гарри и Меган Маркл перед многотысячной аудиторией.

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