Это разбило им сердце: пять звезд, которые пережили потерю возлюбленных

Известность и безграничная любовь фанатов не способны спасти знаменитостей от потерь близких. Более того, в силу своей профессии звезды вынуждены переживать личную трагедию на глазах у общественности, что часто становится для них дополнительным испытанием.

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OBOZREVATEL решил рассказать об артистах, которые пережили потерю своих возлюбленных. Одни погибли при трагических обстоятельствах, другие – от тяжелых болезней, а некоторые совершили суицид.

Киану Ривз

Актер не дает комментарии прессе касательно своей личной жизни. Вот уже больше 20 лет он переживает боль от сразу двух потерь. В 1999 году 34-летний Ривз готовился впервые стать отцом, но его дочка родилась мертвой. Для спутницы звезды "Матрицы", киноактрисы Дженнифер Сайм это стало слишком большим ударом. Боль она пыталась утолить наркотиками и алкоголем. 1 апреля 2001 года Сайм села за руль в нетрезвом виде – на своем джипе она врезалась в три стоявших на стоянке автомобиля и в ту же секунду вылетела на проезжую часть через лобовое стекло. Так Ривз остался совершенно один.

Тина Кароль

28 апреля 2013 года супруг украинской певицы, известный продюсер Евгений Огир скончался после продолжительной борьбы с раком. Кароль долгое время не могла прийти в себя. Боль она выражала в музыке, а во многочисленных интервью не раз говорила о безграничной любви к покойному мужу. У артистки остался от Огира сын Вениамин.

Лиам Нисон

Актер и его любимая-коллега Наташа Ричардсон прожили в браке 15 лет. Для поклонников пара была образцом идеальной семьи. Все закончилось трагически. Однажды супруги с детьми отправились на горнолыжный курорт. Ричардсон каталась по учебной трассе без шлема – упала и сильно ударилась головой, но почему-то отказалась от немедленной госпитализации. Это, как позже констатировали медики, стало роковой ошибкой. Спустя всего несколько часов состояние 45-летней актрисы сильно ухудшилось, а в больницу она была доставлена уже в состоянии комы, где ее отключили от системы обеспечения жизнедеятельности после смерти мозга.

Марион Котийяр

Известная французская актриса встречалась с начинающим режиссером Жюльеном Рассамом. Их страстный роман, как всем казалось, обещал счастливое совместное будущее. Неожиданно для всех мужчина совершил попытку суицида – выбросился из окна. Тогда его удалось спасти, однако из-за полученных травм Рассам оказался прикован к инвалидному креслу. Спустя время он вновь попробовал покончить с собой, что на этот раз закончилось смертью.

Джон Траволта

Знаменитый актер потерял свою возлюбленную, а по совместительству и коллегу Келли Престон в 2020 году. Женщина умерла от рака молочной железы в возрасте 57 лет. Стоит отметить, что это не первое большое потрясение для Траволты. В 2009 году он и Престон похоронили 16-летнего сына Джетта. Мальчик страдал синдромом Кавасаки и аутизмом. 2 января при приступе эпилепсии он упал в ванной, сильно ударившись головой. Травма стала для него смертельной.

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