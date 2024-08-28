'Это расцвет украинской культуры'. Сергей Жадан написал стихотворение для МакДональдз за 1 миллион гривен: сеть растроганна

Поэт и исполнитель Сергей Жадан, недавно вступивший в Национальную гвардию Украины, своим талантом заработал миллион гривен на благотворительность. Артист принял участие в рекламной кампании сети ресторанов быстрого питания McDonaldʼs, создав для них стихотворение, и растрогал сеть.

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Сотрудничество современного литератора с таким крупным бизнесом назвали "расцветом украинской культуры". В сети уже несколько дней обсуждают поэтические строчки Сергея Жадана, а рекламный ролик собрал более 400 тысяч просмотров на YouTube.

Реклама украинских бургеров тесно переплелась с актуальными для страны темами: войной, разлукой, ветеранами и воссоединением. В видео принял участие и сам Жадан, выступавший перед воинами и гражданскими украинцами.

Зрители увидели в ролике гораздо больше, чем анонс новых блюд в сети заведений быстрого питания. Слова Жадана даже довели их до слез.

"Это очень трогательно", "Это настоящее произведение искусства. Стихотворение, сопровождающее видео, настолько проницательное, что я не смогла сдержать слез", "В самое сердечко", "Надо запомнить этот момент. Это расцвет украинской культуры", – написали украинцы.

Полный текст стиха Сергея Жадана можно прочитать ниже.

Поэт подчеркнул, что еще до начала сотрудничества предупредил компанию, куда потратит заработанный миллион гривен. Военный решил передать гонорар на любой благотворительно-волонтерский проект, ведь "помогать сейчас есть кому".

Ранее OBOZ.UA писал, что 23 августа Сергею Жадану, чье творчество в течение длительного времени вызывает восхищение аудитории всех возрастов, исполнилось 50 лет. О женщинах в его жизни – читайте по ссылке.

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