УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Это расцвет украинской культуры". Сергей Жадан написал стихотворение для МакДональдз за 1 миллион гривен: сеть растроганна

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,4 т.
'Это расцвет украинской культуры'. Сергей Жадан написал стихотворение для МакДональдз за 1 миллион гривен: сеть растроганна

Поэт и исполнитель Сергей Жадан, недавно вступивший в Национальную гвардию Украины, своим талантом заработал миллион гривен на благотворительность. Артист принял участие в рекламной кампании сети ресторанов быстрого питания McDonaldʼs, создав для них стихотворение, и растрогал сеть.

Видео дня

Сотрудничество современного литератора с таким крупным бизнесом назвали "расцветом украинской культуры". В сети уже несколько дней обсуждают поэтические строчки Сергея Жадана, а рекламный ролик собрал более 400 тысяч просмотров на YouTube.

Реклама украинских бургеров тесно переплелась с актуальными для страны темами: войной, разлукой, ветеранами и воссоединением. В видео принял участие и сам Жадан, выступавший перед воинами и гражданскими украинцами.

Зрители увидели в ролике гораздо больше, чем анонс новых блюд в сети заведений быстрого питания. Слова Жадана даже довели их до слез.

"Это очень трогательно", "Это настоящее произведение искусства. Стихотворение, сопровождающее видео, настолько проницательное, что я не смогла сдержать слез", "В самое сердечко", "Надо запомнить этот момент. Это расцвет украинской культуры", – написали украинцы.

"Это расцвет украинской культуры". Сергей Жадан написал стихотворение для МакДональдз за 1 миллион гривен: сеть растроганна

Полный текст стиха Сергея Жадана можно прочитать ниже.

"Это расцвет украинской культуры". Сергей Жадан написал стихотворение для МакДональдз за 1 миллион гривен: сеть растроганна

Поэт подчеркнул, что еще до начала сотрудничества предупредил компанию, куда потратит заработанный миллион гривен. Военный решил передать гонорар на любой благотворительно-волонтерский проект, ведь "помогать сейчас есть кому".

"Это расцвет украинской культуры". Сергей Жадан написал стихотворение для МакДональдз за 1 миллион гривен: сеть растроганна

Ранее OBOZ.UA писал, что 23 августа Сергею Жадану, чье творчество в течение длительного времени вызывает восхищение аудитории всех возрастов, исполнилось 50 лет. О женщинах в его жизни – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!