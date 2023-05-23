'Это просто дно': пропагандисты слепили фейковое интервью Комарова с Будановым и опозорились. Видео

На днях известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров опубликовал эксклюзивное интервью с главой Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым, в котором, в частности, поднял тему возвращения аннексированного Крыма. Российские пропагандисты не смогли пройти мимо этого диалога. Они сделали фейковую склейку из вырванных из контекста ответов Буданова, подав это как "настоящее" интервью.

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В российской версии диалога глава ГУР якобы говорит об уничтожении крымчан после возвращения незаконно оккупированного полуострова. В действительности же Буданов не говорил ничего подобного. Вместо этого он сказал, что жителей Крыма с пророссийскими взглядами придется перевоспитывать. Фейковый ролик нашел сам Комаров и разместил у себя в Instagram, доказав лживость российских псевдожурналистов.

"Россияне в лучших традициях русской "журналистики" сделали фейковый ролик из нашего интервью с Будановым. Склеили вопрос о том, как поступать после деоккупации Крыма с ответом Буданова из другой части программы – там, где он рассказывает про уничтожение некоторых категорий военных преступников. В итоге видео нарезали так, что в фейковом ролике все стало выглядеть, будто Буданов говорит, что крымчан якобы будут физически уничтожать. Фейковый монтаж и смена вопросов/ответов местами поменял смысл интервью", – объяснил Комаров.

Журналист подчеркнул, что распознать фейк можно, как минимум, по "скачкам" музыки на фоне.

Сначала лживое видео распространилось в соцсетях, а затем новость подхватили пропагандистские СМИ, украсив страницы своих сайтов громкими заголовками. Однако, как подчеркнул Комаров, многие россияне после этого захотели посмотреть интервью Буданова целиком – об этом свидетельствует статистика на YouTube. Каково же было удивление агрессоров, когда в оригинальном видео они не увидели заявлений украинского разведчика об "уничтожении крымчан".

"Сами того не понимая, z-каналы сделали прекрасную рекламу выпуска с Будановым. И тысячи россиян, которые даже не собирались смотреть это интервью – зашли на ютуб и посмотрели выпуск целиком. Мы видим статистику – русских этот выпуск смотрит много. Посмотрев, они убедились, что русские z-каналы распространяют фейки. А заодно посмотрели всё интервью, и не только его", – прокомментировал Комаров.

Украинцев фейковое видео от россиян ничуть не удивило. После всего пропагандистского бреда и абсурдных нарративов, которые льются с экранов федеральных каналов и прессы с 2014 года, подобные ролики вызывают только смех и отвращение.

"Видео просматривала трижды, очень понравилось, а от орков ничего другого не ожидается, кацапы – они и в Африке кацапы", "Офигеть, теперь Буданов – их ночной кошмар. Нормальные и осознанные никогда в такое не поверят", "Типичная русня, что здесь добавить", "Российские журналисты – это дно, сколько людей задействовано в их СМИ, и все занимаются этими вымыслами, фейковыми фото-видео, оплевывают честных людей и боготворят уродов, они выбрали ложь своей работой. Вы представляете сколько в рашке "людей" работает в этой области и они же видят и понимают, что делают", – оставляют комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дмитрий Комаров показал снимок, сделанный на кухне в одной из квартир обычного жилого дома в Харьковской области. На фото – хвостовая часть от ракеты РСЗО "Смерч", которая буквально пронзила жилье мирных харьковчан.

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