'Это просто дно': Лазарев пренебрежительно высказался о новогоднем хите Потапа и Насти

Известный российский певец Сергей Лазарев посетил YouTube-шоу, в котором пренебрежительно высказался о новогоднем хите Потапа и Насти "Новый год". Знаменитость заявил, что уважает дуэт, но их раннее творчество – "просто дно".

Соответствующее заявление он сделал в YouTube-шоу "Музыкалити". К слову, в программе с ведущим Максимом Галкиным звезды слушали новогодние хиты разных годов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я уважаю и Потапа, и Настю. Я знаю, какую они музыку могут делать. Но это прям, я считаю, просто дно. Так каламбурить – это себя не уважать. Они классные сами по себе ребята, но вот песня, по музыке, словам и исполнению – четкая единица", – сказал Лазарев.

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Добавим, что певцу не понравился каламбур в песне, а особенно строчки: "от сосны, от сосны, мне оторви иголочку", "ну какой же Новый год без даты" и "ждут под елкой манда-мандаринки".

Далее в шоу показали комментарий молодежи, которые оказались противоположного мнения. Хит 2010-го им очень понравился.

"Очень новогодний трек, мне нравится. Как раз такой веселый, чтобы слушать его, резать оливье, готовится к Новому году. Мне очень нравится Настя, у нее хороший вокал, конечно в этой песне особо он не нужен, потому что тут настроение другое. Песня классная, веселая", – сказала музыкант, 22-летняя Беатрис.

В результате, хита Потапа и Насти Каменских набрал 10 баллов и подвинул песню российской исполнительницы Ольги Бузовой "Мандаринка".

Коротко о знаменитости:

Сергей Лазарев – 38-летний российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий. Родом из Москвы (Россия). Участвовал в дуэте Smash. Представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", дважды заняв 3-е место.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Сергей Лазарев показал своего сына, с которым сделал селфи. Они позировали обняв друг друга на фоне зелени.