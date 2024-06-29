'Это опасно'. Известная актриса призналась, почему коллеги опасаются играть в одном кадре с Ольгой Сумской.

Украинская актриса Евгения Мякенькая, которая играет одну из ролей в популярном украиноязычном сериале "Юрчишины", поделилась интересной историей со съемок. Одну из главных ролей в многосерийной картине сыграла народная артистка Украины Ольга Сумская

Видео дня

Евгения Мягенькая говорит, что работать в кадре с Сумской временем опасно для ее коллег, и объяснила, почему так происходит. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Оля Сумская играла в сериале экс-жену главного героя картины Георгия Делиева, – вспоминает Мякенькая. – Она – огонь! С ней опасно играть в комедиях, потому что она любит "раскалывать" коллег – смешит перед камерой так ловко, что не рассмеяться невозможно. Меня, как поведет, приходится долго успокаиваться, переснимать. Оля очень крутая, с ней невероятно комфортно работать".

Евгения Мякенькая также рассказала, что на съемочной площадке "Юрчишиных" нашла подругу: "Актрису Валентину Вовченко, которая тоже играет одну из главных ролей. Мы понравились друг другу с первого дня и до сих пор очень дружим. С Владимиром Канивцем, игравшим ее брата, тоже в очень хороших отношениях. Он уже давно воюет. Во втором сезоне появились Андрей Исаенко, Анна Кошмал, моя кума Екатерина Варченко. Я крестила ее малыша, а она – крестная нашего сына. К сожалению, так случилось, что ее задержали на съемках, и она не смогла приехать вовремя на самые крестины, но мы считаем ее крестной Марка".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская назвала лучших молодых актеров Украины: кто они.

Полное интервью с актрисой Евгенией Мякенькой на OBOZ.UA читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!