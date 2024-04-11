'Это низко!' Дан Балан резко ответил на слухи о романе с Тиной Кароль и расставил все точки над 'i'

Известный молдавский певец Дан Балан, долгие годы живший и работавший в Украине, расставил все точки над "і" в вопросе его "романа" с украинской коллегой Тиной Кароль. Как известно, оба артиста были судьями проекта "Голос країни" (1+1), во время которого фаны начали подозревать, что знаменитостей объединяют не только рабочие отношения. Все зашло довольно далеко. И даже сейчас, несмотря на то, что пара уже несколько лет не появлялась на публике вместе, приверженцы теории об их "романе" никак не успокоятся.

В своем Telegram-канале Дан Балан не выдержал и резко ответил всем, кто продолжает разгонять в сети версию о его романтических отношениях с Тиной Кароль. Он заверил, что не общался с коллегой уже два года, и попросил фанатов пары "Дан+Тина" больше "не терроризировать" его близких.

Очевидно, фантазии поклонников зашли настолько далеко, что молдавский певец не стал сдерживать эмоций. Он четко очертил, что его с Тиной связывала исключительно работа на "Голосе країни" и некоторые совместные композиции.

"Хочу обратиться к группе DanTina, которая терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества", – высказался Балан.

Он также резко добавил: "Проснитесь и займитесь своей жизнью, уделите лучше время своей семье, и не тратьте его на этот бессмысленный негатив и жестокость. Верю, что у вас осталось что-то хорошее".

Напомним, ранее Кароль выступала в Молдове и приветствовала маму Дана Балана со сцены. Более того, она назвала коллегу, который был тренером в украинском "Голосе країни", "лучшим мужчиной в мире". Именно после этого приверженцы теории о романтических отношениях пары снова активизировались.

Как писал OBOZ.UA, в декабре 2023 Дан Балан дал свой первый с 2022 года сольный концерт. Он выступил в родном Кишиневе, Молдова. Перед исполнением одного из своих хитов артист обратился к украинцам. Подробности – в нашем материале.

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