Это не отсрочка от армии. 42-летний Педан решил поступить в университет и объяснил неожиданное решение

Украинский ведущий Александр Педан признался, зачем в 42 года решил поступить в университет. По словам звезды, он не пытается отсрочить службу в армии, ведь получение второго высшего образования не освобождает от военных обязанностей.

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Шоумен поделился, что новая специальность поможет ему лучше разобраться в государственных процессах, однако не для политических амбиций. Об этом он рассказал в разговоре с "Люкс ФМ".

"Я поступаю для того, чтобы учиться. Второе высшее образование не дает отсрочку от армии. Я просто иду учиться ради того, чтобы учиться, потому что после 40 лет тебе нужно создавать новые нейронные связи. Я иду на публичное управление, где хочу разобраться в создании государства", – объяснил Педан.

В будущем артист стремится создавать коллаборации общественного и частного секторов с государством. Он возразил, что имеет политические амбиции. Более того, Александр Педан рассказал, что подобные предложения уже отклонял.

"Я уже отказывался несколько раз от таких предложений. Я не хочу сейчас идти в госсектор. Я хочу его понимать, чтобы с ним больше и качественнее сотрудничать. Я вижу будущее Украины в коллаборации государство-общественные организации-частный сектор. Только так мы сможем многое чего изменить", – объяснил ведущий.

Он считает, что стране сейчас нужны реформаторы, которые "железными клещами" будут бороться за изменения, а артист себя таким не считает.

"Я люблю создавать. Я боюсь, что буду там как Ющенко в свое время – слишком хороший, позитивный", – заключил ведущий.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Тарас Цымбалюк объяснил, почему не служит в армии после полученной повестки. По словам актера, не все мужчины должны воевать.

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