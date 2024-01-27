'Это не моя работа'. Украинская актриса призналась, как Зеленский относился к коллегам на съемках 'Слуги народа'

Актриса Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Перевозчица", "Дом надежды", "Доктор Ковальчук"), которая снималась в обеих частях картины "Слуга народа", рассказала, какого осталась мнения о работе на съемочной площадке Владимира Зеленского. Известный актер, а ныне – президент Украины, сыграл в картине главную роль.

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Анастасии Карпенко в "Слуге народа" досталась роль оппозиционной журналистки Яны Клименко. В интервью OBOZ.UA актриса охотно вспомнила время съемок.

"У меня положительные впечатления от знакомства, от общения с Зеленским, – говорит Анастасия. – Владимир – искренний и открытый, простой в общении со всеми цехами кинопроизводства. С уважением относился к людям любой профессии – ты монтировщик или актер. Я на это смотрела и, честно, была в восторге. От простоты, неравнодушия, профессионализма. У него не было такого, что это не моя работа, не буду браться. Занимался абсолютно всем, быстро решал любые вопросы. И относился к коллегам так, будто это его личная семья, а не съемочный коллектив. Будто делал это для себя, своей жены и детей".

Ранее OBOZ.UA писал, что артист Сергей Калантай, снимавшийся в "Слуге народа" вместе с Владимиром Зеленским, рассказал подробности со съемочной площадки фильма. Сергей Калантай сыграл в телекартине главу МВФ Отто Адельвайнштайнера.

"Я слышал версии, что история фильма была задумана давно, чтобы Зеленский стал президентом – такие слухи ходили, – признался Калантай. – Не знаю, правда это или нет. Могу сказать только, что имел на съемочной площадке хорошего коллегу и прекрасного организатора. "Слуга народа" был сделан очень искренне, эта работа достойная. По материальному обеспечению картина полностью соответствовала европейскому уровню".

Спустя годы после съемок у актера Калантая была возможность еще раз встретиться с Зеленским: "Все воспоминания о той жизни, когда я знал Владимира Александровича еще Володею, для меня очень приятны. Когда он вручал мне звание заслуженного артиста Украины на сцене Театра Франко, я побоялся его обнять. Ну не смог. Мы друг другу подмигнули, пожали руки – уже другие отношения, и это понятно".

Полное интервью с Анастасией Карпенко читайте здесь.

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