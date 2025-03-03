'Это моя гипотеза'. Известный продюсер высказался о причинах молчаливой позиции Ротару и объяснил, почему Пугачева ведет себя иначе

Продюсер Алексей Гончаренко, в свое время работавший практически со всеми самыми громкими звездами шоу-бизнеса, выразил мнение, почему певица София Ротару не делает громких заявлений по поводу российской агрессии в отношении Украины. А также объяснил, почему Алла Пугачева не боится публично выступать против войны в Украине.

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Об этом Алексей Гончаренко рассказал в интервью OBOZ.UA. Продюсер считает, что у певиц был разный творческий и жизненный путь.

"Думаю, причина ее такой осторожности в высказываниях – финансовая история, – комментирует Алексей Гончаренко позицию Софии Ротару. – Кроме того, она принадлежит к когорте советских людей – это моя гипотеза. Там их поклонники, они прожили с ними много лет. Сейчас им публично выступить против всего этого – перечеркнуть всю свою жизнь. А другой не будет, потому что она уже на 90% прожита. Я отношусь к этому поколению иногда не только с пониманием… Делаю поправку на возраст – так будет правильно сказать".

Напомним, что после 24 февраля 2022 года София Ротару не очерчивала публично свою позицию по российскому вторжению, однако время от времени документирует в Instagram преступления РФ, кратко сопровождая их печальными смайлами.

А вот Алла Пугачева, как утверждает Гончаренко, совсем другая: "Она всегда была бунтаркой. Практически не пела советских песен – о Родине и т.д. У нее был другой путь. Это во-первых. Второе – ее муж Максим Галкин, избравший вот такой путь. Она не могла пойти против его взглядов, и, думаю, не хотела. Но это, опять же, только предположение. Хотя факт остается фактом: она никогда не была советским человеком. Ей всегда удавалось, несмотря ни на что, диктовать свои правила, петь то, что хотела, одеваться, как она это видела. И сотрудничать, с кем хотела".

Полное интервью с Алексеем Гончаренко читайте здесь.

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