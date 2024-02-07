'Это кринж'. Продюсер 'Танцев со звездами' рассказал о публичных людях, скрывающих однополые отношения

Популярный украинский продюсер Владимир Завадюк – один из немногих людей в отечественном шоу-бизнесе, кто отважился публично объявить, что он гей. По словам автора таких известных проектов как "Голос країни", "Танці з зірками", а также Нацотбора на Евровидение-2024, для него это не был прямой каминг-аут, ведь близкие люди, коллеги, друзья и родственники уже знали о его ориентации. Впрочем, сделать это публично – смелый и абсолютно непопулярный шаг в украинском обществе, Завадюк надеялся, что своим примером вдохновит и других известных геев и лесбиянок Украины открыто говорить о своих предпочтениях в партнерах.

Размышлениями на эту тему продюсер поделился в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала. Он не стал говорить, кто именно из украинских звезд скрывает свою причастность к сообществу ЛГБТК+. Однако намекнул, а точнее прямым текстом констатировал, что таких людей немало.

Завадюк признается, что он уже много лет не отказывается от темы своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Говорит, что после каминг-аута, как публичного, так и среди близких людей, ему стало легче и спокойнее жить. Кроме того, по словам знаменитости, он видит в этом свою социальную миссию и ответственность.

"Я хочу рассказывать людям, что это абсолютно нормально: любовь она любовь, если не вредит никому, гей-пары бывают очень красивыми и совершенно разными. И неважно, ты супермужественный или нет, ты можешь быть разным, и это классно... Кто-то говорит, что это модно так сейчас. Но нет, в нашей стране это совсем не модно, к сожалению. В нашей стране это сложно. Для меня это было важно сказать, чтобы, в частности, на моем примере разные люди поняли, что стоит делать этот шаг, потому что тогда ты становишься свободным. Чтобы это поняли известные люди", – делится Завадюк.

Продюсер "Танців з зірками" и "Голосу країни" уверяет, что в украинском шоубизе немало геев и лесбиянок, которые не просто молчат о своей ориентации, но еще и лгут обществу, играя на публику "любовь" с людьми противоположного пола. Завадюк этого не понимает и надеется, что когда-то ситуация изменится.

"Многие мои коллеги, которые геи, лесбиянки, но делают вид, что это не так. Сорри, но для меня это немного кринж. Или кто-то там выбирает семьи, кто-то женится, кто-то играет в какую-то любовь, у кого-то есть отношения... Зачем это все, если это все неправда? Ты обманываешь в первую очередь себя, ты теряешь время. Мы все когда-нибудь умрем и классно, когда мы будем умирать и будем думать, что свое время мы провели в разных, возможно, отношениях, но были собой. Не изменяли себе, не шли на сговор со своей совестью", – рассказал продюсер.

Завадюк также поделился, что в его семье, в частности, мама, бабушка и тетя, положительно восприняли новость о его гомосексуальности. Продюсер признался, что сейчас откровенно говорит о своих предпочтениях с мамой, они даже могут посплетничать о потенциальных бойфрендах мужчины.

Поэтому Завадюк, имея собственный положительный опыт, советует представителям ЛГБТ не бояться открыться. Он понимает, что молодым людям нужно время, чтобы прийти к этому, поэтому подчеркивает: "Я не говорю, что это нужно сделать завтра, ты должен почувствовать, что ты готов и это произойдет. В маленьких городах это сложнее, это часто опасно. Я с этим согласен. В нашей стране это до сих пор может быть опасно. Это иногда страшно и в Киеве... Поэтому я и хочу, чтобы больше известных людей об этом говорили для того, чтобы людям, не известным, это было делать легче" .

Завадюк также отметил, что после того, как он публично признался о своей гомосексуальности, никто не разорвал с ним рабочих отношений и не прекратил сотрудничество. Он прокомментировал: "Для меня это показатель больших-больших изменений в нашей стране".

Как писал OBOZ.UA ранее, Владимир Завадюк пролил свет на участие скандальной ведущей и жены обвиняемого в госизмене экснардепа Виктора Медведчука – Оксаны Марченко – в шоу "Танці з зірками". Она танцевала на паркете в 2018 году, после чего обвинила руководство канала в "спланированной провокации". Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!