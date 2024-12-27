'Это ее выбор'. Маша Ефросинина рассказала, в какой стране живет и чем занимается ее взрослая дочь Нана

Дочь известной ведущей и блогера Маши Ефросининой, 20-летняя Нана Хромаева, избегает публичности и не приветствует мамины разговоры о себе в медиа. О жизни девушки известно довольно немного.

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В разговоре с OBOZ.UA Маша Ефросинина рассказала, чем сейчас занимается и где живет ее единственная дочь. На днях в своем Instagram телеведущая сообщила, что Нана впервые за долгое время приехала в Украину.

"Сейчас к нам с сыном приехала дочь Нана – мы уже трое, – рассказала Маша Ефросинина. – Еще до войны она стала студенткой университета в Амстердаме. В январе 2022 года мы получили подтверждение о вступлении. Первые полгода вторжения была со мной и Сашей за границей. И в сентябре 2022 года я привезла ее в Амстердам. Она учится на политолога. Это ее выбор, потому что всегда интересовалась перестройкой мира".

"Нана – одна из лучших моих собеседниц, с ней очень классно. Мы сейчас каждый вечер чаем, разговариваем. Видимся, к сожалению, не так часто, каникулы у нее бывают всего несколько раз в год. Вот сейчас как раз один из таких счастливых периодов. Она уже у меня взрослая – 20 лет", – добавила Ефросинина.

Телеведущая также вспомнила о своем сыне, в частности, рассказала, какой подарок недавно получил Александр: "Саша – еще ребенок, он до сих пор верит в Николая, который приносит под подушку подарки. В этом году заказал пистолет. Он фанат оружия: читает, смотрит, интересуется. Видит, как много всегда его у папы. Я читала его письмо Николаю: "Был вежливым, учил все, по английскому имею классные показатели, на баскетболе много трехочковых бросков. Прошу, пришли мне пистолет".

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