'Это другой человек': Кончита Вурст удивила фанов кардинальной сменой имиджа. Фото

Популярный австрийский певец Том Нойвирт, более известный под женским альтер эго Кончита Вурст, в котором победил на Евровидении-2014, удивил фанов резкой сменой имиджа. Дрэг-квин предстала перед поклонниками в мужском образе с новой прической.

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Неизменной осталась лишь знаменитая густая борода Кончиты Вурст. Свежие снимки появились на странице звезды в Instagram.

Исполнитель, очевидно, постепенно отказывается от своего женского альтер эго. Все чаще он появляется перед публикой именно как Том Нойвирт, а не Кончита Вурст. На этот раз артист не просто снял с себя яркие костюмы, в которых любит эпатировать на сцене, но и поэкспериментировал с прической.

Певец сделал завивку, а также обрезал челку. Если сравнить новые фото с предыдущими, то можно также заметить, что Нойвирт несколько осветлил волосы – из черных они превратились в каштановые. И борода знаменитости уже не выглядит идеально черной – там появились седые волоски, которые, очевидно дрэг-квин не планирует скрывать.

"Эра горячей летней девочки", – необычно подписала фото звезда.

Поклонники буквально не узнали яркую победительницу Евровидения-2014. В комментариях они писали: "Это же другой человек", "Новые волосы... Кто это?", "Надеюсь, вы не навсегда распрощались с образом девушки", "Шикарно! В обеих образах".

Ранее OBOZREVATEL писал, что на кардинальную смену имиджа решилась и известная голливудская актриса Анджелина Джоли. Впервые за многие годы знаменитая брюнетка решила вспомнить молодость и вернуть блонд.

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