'Это была ошибка'. Музыкант Павел Гудимов объяснил, какой сложный период ждет украинцев после окончания войны

Известный украинский музыкант и соучредитель группы Океан Эльзы Павел Гудимов уверен, что Украине нужно срочно выстраивать новую культурную политику, уделяя внимание доминированию нашей культуры. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

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Павел Гудимов напомнил, что россияне продолжают агрессивно навязывать миру свою культуру. Это нужно учитывать украинцам, потому что "победа – это не только преимущество в войне, но и в информационном и культурном поле".

"У нас впереди очень сложный период, – говорит Павел Гудимов. – Я не верю в то, что когда война закончится, достаточно будет услышать: "Это была ошибка". И все разойдутся. Такого не будет. Кроме определенного покаяния состоится компенсация огромных потерь газорублями. А дальше нам придется как-то выстраивать взаимодействие, жить обособленно за стеной не получится".

"Конечно, наши соседские отношения уже никогда не будут такими, как раньше, и очень хорошо, потому что мы уже увидели, к чему может привести засилье русской культуры на чужой территории. Нам необходимо выстраивать новую культурную политику, а именно уделять внимание доминированию нашей культуры. Россияне свою толкают везде. Смотрите, как они сейчас протащили на Канадский кинофестиваль пропагандистский фильм "Россияне на войне". Понятно, что такими методами ослабляется весь масштаб трагедии, которую мы переживаем. А каковы наши шаги? Это задача на ближайшее будущее. Победа – это не только преимущество в войне, но и на информационном и культурном поле".

Полное интервью с Павлом Гудимовым читайте здесь.

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