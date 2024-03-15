'Это была ловушка'. Телеведущая Матвеева призналась, почему мама не приняла ее любимого, который моложе на 20 лет

Ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева, которая более двух лет встречается со значительно младшим мужчиной, призналась, как непросто на ее изменения в личной жизни отреагировала мама.

В интервью OBOZ.UA тележурналистка призналась, что недоразумения дошли до точки кипения. И женщины даже какое-то время вообще не общались.

"Если посмотреть мои интервью, которые давала с начала своей публичной жизни, всегда говорила, что моя лучшая подруга – мама, – рассказывает Матвеева. – Человек, с которым советуюсь, – мама. И для меня это было естественным процессом. И это действительно классно. Но в некоторой степени – ловушка, поэтому моя мама, живущая одна, после развода с папой не имела больше отношений, в определенный момент своей жизни стала воспринимать мою жизнь как свою. И ей нужно было включаться во все. Я осознала, будучи взрослым человеком, что у меня своевременно не состоялась сепарация – отделение ребенка от родителей".

"И вот из-за конфликта, недоразумения я осознала, что в каких-то моментах должна защищать маму от новостей, – продолжает Надежда. – Избирательно давать ей информацию. Было тяжело, какое-то время она даже отказывалась со мной разговаривать. Я периодически просто звонила, проверяла, хочет ли мама вернуть наши добрые отношения. И в какой-то момент это произошло. В свое время она пережила онкологию и сейчас нужно постоянно проверять состояние здоровья. Мы поехали под Черновцы, там есть медицинское учреждение при монастыре. И там произошло чудо – мамино сердце оттаяло. И с тех пор у нас началось новое, я бы сказала более взрослое общение. Я благодарна маме, потому что она нашла в себе силы принять мою позицию".

Также телеведущая призналась, что ей стоило больших усилий убедить маму эвакуироваться из Ирпеня с началом полномасштабного вторжения.

"Она категорически отказывалась ехать в Киев, – вспоминает телеведущая. – И здесь нужно обратить внимание на важный нюанс. Есть такое понятие в психологии, как регресс пожилых людей. Во время стресса их мышление может превратиться в детское. Вспомните истории пожилых людей, которые говорили: никуда не уеду. И их дети никак не могли повлиять на это. И есть куда уехать, как у меня было. А мама: не уеду. Мне удалось ее уговорить за день до того, как разрушили мост… Потом, когда стресс немного прошел, говорила: какая же была глупая! Она объясняла, что из-за нервотрепки не осознавала опасности. Так мозг воспринял страшный стресс".

Но как только появилась возможность, женщина захотела вернуться домой: "Я просила подождать, но хочу домой. Когда уехала, в доме еще не было ни газа, ни нормального водоснабжения. И это тоже пример, когда соседи сплотились, помогали друг другу. Когда случились блекауты, вместе приобрели генератор. Мужчины провели в каждую квартиру питания, чтобы поочередно одним генератором подключать газовые котлы, чтобы не перемерзли трубы".

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