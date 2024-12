'Это был шок': в Литве наказали популярного американского рокера, который запланировал концерты в российской глубинке

Популярного американского рокера Марка Мендосу, который ранее играл в группах "Whitesnake" и "Thin Lizzy", наказали в Литве. В феврале артист должен был отыграть два концерта в столице страны – Вильнюсе, однако они были отменены, поскольку 61-летний исполнитель запланировал несколько выступлений в небольших городах России.

Как сообщил литовский вещатель LRT, во время переговоров с командой звезды организаторы мероприятий четко отметили: появление певца на сцене РФ является для них абсолютным табу. Поэтому, когда они узнали о планах рокера развлечь россиян, были неприятно поражены.

Летом на просторах литовских медиа появился анонс концертов Марка Мендосы, которые должны были пройти 20 февраля в зале "Vakaris" и 21 февраля в "Oazė" в 2025 году. Однако уже в конце декабря выступления были отменены.

Как отметили организаторы, они неожиданно узнали, что артист запланировал появиться в нескольких небольших российских городах, а именно Обнинске, Владимире и Киржаче, перед тем как приехать в Вильнюс. Сейчас Марко Мендоса не публиковал никаких анонсов своих выступлений в РФ, однако билеты на будущие шоу уже появились в продаже.

"Это был шок, потому что мы четко отметили во время переговоров, что концерты в России для нас являются красной линией. Эти его планы стали для нас полной неожиданностью", – пояснил представитель агентства, что занималось организацией мероприятий, Артурас Мирончикас.

Марко Мендоса – американский бас-гитарист, который специализируется на исполнении рок-музыки. В 1989 году он дебютировал на сцене во время презентации сольного альбома барабанщика группы Black Sabbath Билла Уорда – Along the Way. Позже он появлялся перед публикой в составе еще нескольких коллективов, самыми популярными среди которых являются "Whitesnake", "Thin Lizzy", "Journey", "The Dead Daisies" и другие.

Ранее Мендоса уже появлялся в России и развлекал местную аудиторию.

