Это будет знак, что Украина победила. Елена Зеленская пообещала почистить рыбу из Днепра

Первая леди Украины Елена Зеленская пообещала почистить рыбу из Днепра, когда украинцы выгонят оккупантов из своих земель. Для нее это будет знаком, что кровопролитие закончилось победой над Россией.

Видео дня

Жена президента Владимира Зеленского ненавидит это делать, но готова пойти на уступки. Об этом общественный деятель рассказала в интервью, опубликованном на YouTube Офиса президента Украины.

В одном из разговоров с журналистами Владимир Зеленский раскрыл, что после победы очень хочет поймать в Днепре карпа.

"Это интересно о карпе. Отвечу тогда так: я ненавижу чистить рыбу. Я никогда этого не делаю по собственной воле. В нашей семье мой папа очень любит рыбалку, но издавна было заведено, что тот, кто любит ловить рыбу, тот должен любить потом чистить и жарить ее", – поделилась Елена Зеленская.

Она готова поддержать мужа и уступить своими принципами на радостях от победы Украины.

"Я вам скажу так: когда Владимир поймает этого своего карпа на Днепре, я обещаю почистить и приготовить его, потому что это будет знак, что все – победа наступила. А пока буду думать над рецептами, что из него сделать", – пошутила первая леди.

Кстати, на днях она вместе с мужем посетили "Школу супергероев" в их родном городе – Кривом Роге. Там супруги встретились с лучшей подругой Елены Зеленской, с которой она дружит с 18 лет.

Как писал OBOZ.UA, первая леди Украины призналась, что ее отношения с мужем изменились с началом полномасштабной войны. За эти 2,5 года их 20-летний брак стал крепче.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!