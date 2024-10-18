'Это большой грех': Приходько опровергла новость о втором венчании и рассказала, что они с мужем делали в церкви на годовщину брака

Украинская певица Анастасия Приходько опровергла слухи о втором венчании со своим мужем Александром. По словам артистки, по случаю празднования стальной свадьбы, 11 лет супружеской жизни, они решили возобновить брачные обеты в церкви.

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Об этом артистка рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ". Исполнительница объяснила, что это была спокойная и романтическая церемония для влюбленных.

"Второй раз венчаться это очень большой грех. Никто над нами короны не держал, у меня был просто веночек из кораллов. Мы сказали себе, если мы уже более 10 лет прошли, то нужно еще 10 лет, как минимум. Это было очень спокойно , романтично и органично", – отметила знаменитость.

Анастасия Приходько хочет, чтобы такая уютная церемония возобновления брачных обетов стала их семейной традицией.

Медиа и фанаты творчества исполнительницы ошибочно подумали, что супруги решили во второй раз обвенчаться, поскольку 4 сентября, в день 11 годовщины свадьбы, на своей Instagram странице артистка разместила щемящие фотографии со своим избранником из церкви. Тогда певица нарядилась в белое платье, а ее муж показался в сдержанном костюме.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Приходько выступила против Украины в ЕС и представила, какие проблемы имела бы в будущем.

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