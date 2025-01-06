'Эти люди играют на руку врагу': Николас Карма отреагировал на насмешки 'одет, как село'

Львовский блогер Николас Карма, известный своей рубрикой "Сколько стоит Look", ответил на критику в адрес его стиля со стороны подписчиков. Под одним из его недавних постов пользователи написали, что он одет, "как село".

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В ролике на Instagram-странице Карма признался, что ему неприятно слышать насмешки над его образами. Он подтвердил, что родился и вырос в селе, однако считает неправильным, когда люди воспринимают подобное как нечто негативное, ведь такое отношение было навязано Советским Союзом.

"Мои дети будут воспитаны так, чтобы никогда не обесценивать село и людей, которые там живут. Почему? Потому что село – это не про безвкусицу, необразованность или что-то негативное. Эти стереотипы нам навязал "совок", чтобы разрушить все украинское, – отметил блогер. – Наверняка, кто-то когда-то, когда говорил на украинском языке, слышал в ответ: "Ты что, из села?" Я таких историй знаю очень много и сам лично с таким сталкивался".

Карма напомнил пользователям про ценность сел, ведь проукраинские люди, которые там проживают, помогли сохранить украинский язык, культуру и традиции, передаваемые из поколения в поколение. Он также подчеркнул, что именно в селах родились такие великие умы, как Тарас Шевченко и Иван Франко.

"Те, кто обесценивают село, на самом деле, играют на руку врага, потому что поддерживают то, чего тот стремится уничтожить. Так что, давайте разрушать этот навязанный миф, – призвал блогер. – Украинское село – это про достоинство, работу и душу нашего народа. Потому что именно благодаря людям из села мы имеем то, что сегодня защищаем".

Пользователи поддержали позицию блогера и поблагодарили за то, что тот рассказал о наболевшем:

"Николас, вы один сказали за всех людей из села. Спасибо вам не за это видео, а за смысл и наполненность".

"Я родилась и выросла в селе и очень этим горжусь, потому что достигла в жизни больше, чем некоторые из крупных городов. Не в деревне или городе дело, а в самом человеке и его стремлении учиться, совершенствоваться и быть лучше".

"Наконец-то кто-то об этом сказал".

"Красавчик! Все по полочкам разложил".

Примечательно, что для своего видеообращения Николас Карма выбрал форму сборной Украины по футболу. Его пост за один день набрал более 72 тысяч отметок "нравится".

Отметим, что блогер, настоящее имя которого Николай Бучак, родился в селе Верховцы Самборского района Львовской области. Там проживают 1048 человек. У этого села есть особенность – через его северный конец проходит Главный европейский водораздел.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Карма подловил во Львове Святого Николая и узнал, сколько стоит его праздничный лук. Видео смотрите здесь.

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