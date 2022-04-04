Эти деньги пахнут кровью. Кто из российских звезд финансирует убийство украинцев и уничтожение Украины

После полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины многие знаменитости во всем мире, в том числе и российских, высказали свою антивоенную позицию. Однако множество публичных лиц России, которые открыто "за" путинский режим, войну и убийство украинцев, продолжая зарабатывать деньги, чтобы финансировать оккупантов. Среди таковых актеры Владимир Машков, Стас Старовойтов, Егор Бероев и другие.

Замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко в интервью для пропагандистского издания "Комсомольская правда" заявил, что число артистов, поддерживающих военных страны-агрессора, огромное количество. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые вкладывают свои деньги в уничтожение Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Владимир Машков

Видео дня

Народный артист, актер Владимир Машков еще с 2014 года обозначил свою позицию. По его словам, тогда якобы "нацисты" сожгли его друзей в Доме профсоюзов в Одессе. Он заявил, что средства, вырученные со спектаклей Табакерки, которую Машков возглавляет, отправляются на Донбасс.

"Мы объявили, что все средства от сыгранного 4 марта спектакля "Матросская тишина" пойдут беженцам из Донецкой и Луганской "народных республик". Я думаю, что это та помощь, которую мы можем прямо сейчас оказать", – сказал Машков.

Стас Старовойтов

Актер и комик Стас Старовойтов также поддержал войну в Украине своим выступлением на границе Белгородской области с Украиной перед российскими войсками. Он отметил, что поехал по собственной инициативе.

Александр Маршал и "SOPRANO Турецкого"

Певец Александр Маршал 30 марта выступил в военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского перед раненными, а также арт-группа "SOPRANO Турецкого" сыграла для войск РФ в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Дмитрий Певцов

Народный артист РФ Дмитрий Певцов провел несколько благотворительных концертов в поддержку российских оккупантов. Все вырученные деньги он отправил на "помощь" в Донецкую область.

Егор Бероев

Актер Егор Бероев, который является соучредителем благотворительного фонда, собирает финансовую "помощь" беженцам из Донецкой и Луганской областей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто из российских звезд выступил против войны в Украине и уехал из России. Среди таковых, Вера Брежнева, Иван Ургант, Алла Пугачева и Максим Галкин.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!