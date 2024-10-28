'Эта война идет в прямом эфире': Зеленская рассказала, как в ее семье разговаривают с детьми о российском вторжении

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как общается с детьми – 20-летней Александрой и 11-летним Кириллом – о полномасштабном вторжении России. Она объясняет, что они уже не маленькие, и отвлечь потомков от информационного пространства невозможно, поэтому разговоры о войне происходит, как со взрослыми сознательными людьми.

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Супруги Зеленских обсуждают с детьми их будущее, победу и собственный вклад в нее, ведь "им жить в этом обретенном мире". Как рассказала первая леди в интервью португальскому политическому обозревателю Нуну Рожейру, ей нет смысла объяснять происходящие сейчас события войны, а внимание акцентируется на причинах, поводах и последствиях.

"На данный момент наши дети уже в таком возрасте, что они все понимают. Им не нужны объяснения. Невозможно детей в наше время вырвать из информационного пространства, в котором ты живешь именно сейчас. И эта война не такая, как все остальные войны. Эта война идет в прямом эфире. Все, что происходит, все события, все эмоции сразу становятся всем известными. И невозможно забрать у ребенка, например, мобильный телефон, с которого он берет все новости. Сейчас в Украине это невозможно еще и потому, что это средство безопасности", – сказала Елена Зеленская.

Она объяснила, что из-за приложений, извещающих о воздушных тревогах, наличия жизненно важной информации и новостей смартфоны стали важными в нашей жизни. Первая леди убеждает, что сейчас нужно рассказывать о реальности войны, чтобы в будущем в Украине жило как можно больше сознательных граждан.

"Мы с ними (детями. – Ред.) говорим о войне уже в контексте того, как мы бы говорили со взрослыми людьми об этом, о том, почему эта агрессия стала возможной, что сделать для того, чтобы победа была справедливой, мир справедливым, и как никогда не допустить продолжения этой агрессии в отношении Украины со стороны России. Об этом дети тоже задумываются, детям важны эти моменты. Им жить в этом обретенном мире и они должны об этом думать сейчас. Я счастлива, что наши дети, в том числе и наши с Владимиром, а вообще дети в Украине, думают об этом. Они готовы быть сознательными гражданами Украины после победы", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская призналась, как изменились ее отношения с мужем-президентом Украины после начала полномасштабной войны России. Она объяснила, что за эти 2,5 года их 20-летний брак стал крепче несмотря на то, что супруги видятся меньше, чем раньше.

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